Wall Street: Οι «ταύροι» βγαίνουν μπροστά - Το ρίσκο για το ράλι

Οι επαγγελματίες traders ξεκίνησαν τον Νοέμβριο ποντάροντας ότι η μάχη της Fed για να δαμάσει τον πληθωρισμό θα είχε ακόμη δρόμο πριν κερδηθεί. Σήμερα, αναγκάζονται να εκτεθούν σε ρίσκο και να ποντάρουν ότι η μάχη τελείωσε.

Πρώτα ήταν οι ήπιες δηλώσεις του επικεφαλής της Fed Jerome Powell την 1η Νοεμβρίου ότι οι προβολές για πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων δεν ήταν οριστικές και αμετάκλητες. Μετά ήρθε η μη αναμενόμενη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού την περασμένη εβδομάδα να δώσει πρόσθετα καύσιμα στην κούρσα της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς.

Το ρίσκο με το ράλι της Wall Street είναι μια περαιτέρω χαλάρωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών που θα μπορούσε να περιπλέξει τη δουλειά της Fed. Ωστόσο, τα στοιχήματα για αλλαγή πλεύσης τον επόμενο χρόνο αυξάνονται. Τα swaps τιμολογούν σχεδόν μηδανική πιθανότητα μιας πρόσθετης αύξησης επιτοκίων.

Μπορεί η ταχύτητα της αποθέρμανσης του πληθωρισμού να προξένησε σημαντικό άλγος στις «αρκούδες» και να οδήγησει σε πιο θετική επενδυτική στάση, όμως η οικονομία των ΗΠΑ έχει την ικανότητα για εκπλήξεις, το έχει δείξει στο παρελθόν.

Πάντως η πεποίθηση ότι η γερακίσια τακτική της Fed περατώθηκε προκάλεσε μεγάλη κούρσα στα ομόλογα με την απόδοση στα 5ετή να πέφτει πάνω από 20 μονάδες βάσης στο 4,4%. Οι επενδυτές καλοδέχτηκαν τα σημάδια αποθέρμανσης της οικονομίας, εξέλιξη ωστόσο που δεν είναι στέρεο έδαφος για τη φετινή άνοδο 17% του S&P 500.

Οι strategists της Goldman Sachs ανέβασαν τον στόχο για τον δείκτη S&P 500, εκτιμώντας ότι θα κλείσει τη χρονιά στις 4.700 μονάδες, προβλέποντας δηλαδή περαιτέρω κέρδη 6% μαζί με τα μερίσματα.

Η νέα πρόβλεψη βασίζεται σε σενάριο ήπιας ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας, αύξησης 5% των επιχειρηματικών κερδών και πολλαπλασιαστή κερδών 18. Η Goldman βλέπει στασιμότητα στο χρηματιστήριο στο πρώτο εξάμηνο του 2024 και καλύτερη πορεία στο δεύτερο ήμισυ μετά το ξεκίνημα των μειώσεων επιτοκίων από τη Fed.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ έπεσε στο 3,2% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση, πυροδοτώντας υποχώρηση των αποδόσεων στα ομόλογα και άνοδο των μετοχών στη Wall Street.

Toν Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός έτρεχε με 3,7%. Το 3,2% του Οκτωβρίου ήταν χαμηλότερος ρυθμός από το 3,3% που περίμενε η αγορά. Αμέσως η απόδοση στα πιο ευαίσθητα διετή ομόλογα έπεσε 21 μονάδες βάσης στο 4,83%. Ο δείκτης Νasdaq κέρδισε 2,4%. Στην αγορά ισοτιμιών το δολάριο έχασε 1,5% έναντι καλαθιού έξι νομισμάτων.

Στην ευρωζώνη, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού τον Οκτώβριο επιβραδύνθηκε στο 2,9% από 4,3% τον Σεπτέμβριο, απεικονίζοντας την πτώση των τιμών ενέργειας. Τα ευνοϊκά στοιχεία από το μέτωπο του πληθωρισμού ενισχύουν τις προσδοκίες ότι οι κεντρικές τράπεζες – Fed, EKT και Tράπεζα της Αγγλίας – έχουν τελειώσει με τις αυξήσεις επιτοκίων.

Μετά την ανακοίνωση των νέων στοιχείων για τον πληθωρισμό την Τρίτη στην αγορά παραγώγων τα futures τιμολογούσαν μηδενική πιθανότητα αύξησης επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου και ότι οι μειώσεις επιτοκίων από τη Fed θα αρχίσουν νωρίτερα - δύο μειώσεις 25 μονάδων βάσης η κάθε μία μέχρι τον Ιούλιο του 2024.

«Τέτοια εποχή του χρόνου οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων, κοιτάζοντας πίσω, θα αντιληφθούν ότι η καλύτερη επενδυτική στρατηγική για το 2024 ήταν να ακολουθήσουν τη συμβουλή της Taylor Swift στο τραγούδι της από το album του 1989 «All you had to do was stay’ – invested», σύμφωνα με τον επικεφαλής strategist της Goldman Sachs David Kostin.

«To τραγούδι αντικατοπτρίζει τη βασική μας πρόβλεψη ότι παρά τις ενδιάμεσες φάσεις μεταβλητότητας, οι fund managers θα ανταμειφθούν αν μείνουν επενδεδυμένοι μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς» αναφέρουν αναλυτές.