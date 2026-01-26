Wall Street: Οι BigTech δίνουν ώθηση στην αμερικανική αγορά

Ανοδικά κινούνται τη Δευτέρα οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στη συνεδρίαση της Επιτροπής της Νομισματικής Πολιτικής της Fed, αυτή την εβδομάδα αλλά και στις ανακοινώσεις των εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται με άνοδο 0,32%, στις 49.257,34 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 διαμορφώνεται στις 6.955,59 μονάδες με κέρδη 0,57%. Ο τεχνολογικό δείκτης Nasdaq διαμορφώνεται στις 23.664,626 μονάδες, παρουσιάζοντας άνοδο 0,69%.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε μέσα το Σαββατοκύριακο να επιβάλει δασμό 100% στα προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ από τον Καναδά, εάν η χώρα συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα. Πάντως, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι, απάντησε ότι η Οτάβα «δεν έχει καμία πρόθεση» να επιδιώξει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το Πεκίνο.

«Η κατάσταση παραμένει πολύ ρευστή. Κανείς δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα για την απειλή του Τραμπ να επιβάλει δασμό 100% στα καναδικά προϊόντα αλλά η συνεχής χρήση των εισαγωγικών δασμών ως μέσου πίεσης των συμμάχων εξακολουθεί να διαβρώνει σιγά-σιγά το κλίμα», δήλωσε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.

Το κύριο γεγονός της εβδομάδας είναι η διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ για τη χάραξη νομισματικής πολιτικής, η οποία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, με τις αγορές να αναμένουν, γενικά, ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα μετά από τρεις συνεχόμενες μειώσεις στις προηγούμενες συνεδριάσεις.

«Όπως και πέρυσι, φαίνεται ότι η Fed θα ξεκινήσει μια παρατεταμένη παύση μετά από μια σειρά μειώσεων στα τέλη του περασμένου έτους», ανέφεραν αναλυτές της ABN Amro. «Η ρητορική της Fed» έχει γίνει σχετικά πιο επιθετική από τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, η ανάπτυξη φαίνεται ισχυρή και το ποσοστό ανεργίας έχει σταθεροποιηθεί κάπως», κατέληξαν.

Η διαμάχη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο της Fed Τζέρομ Πάουελ, η οποία έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed από πολιτικές παρεμβάσεις, θα βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της προσοχής. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Πάουελ δήλωσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ξεκινήσει ποινική έρευνα εναντίον του, μια κίνηση που ο μακροχρόνιος ηγέτης της Fed χαρακτήρισε ως πολιτικά υποκινούμενη. Σημειώνεται ότι Πάουελ αναμένεται να παραιτηθεί από την ηγεσία της Fed τον Μάιο και ο Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα τον αντικαταστάτη του.

Αυτή την εβδομάδα, περίπου το ένα πέμπτο των εταιρειών που απαρτίζουν τον S&P 500 αναμένεται να ανακοινώσει τριμηνιαία αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων από τις λεγόμενες Magnificent Seven, δηλαδή της επτά τεχνολογικές υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η Tesla αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα την Τετάρτη, μαζί με τη Microsoft και τη Meta Platforms ενώ η Apple είναι προγραμματισμένο να ανακοινώσει την Πέμπτη.

Οι μετοχές των American Airlines, Delta Air Lines και United Airlines υποχωρούν λόγω ανησυχιών για πιθανές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων εξαιτίας μιας ισχυρής χειμερινής καταιγίδας που καλύπτει πολλές πολιτείες των ΗΠΑ.

Η μετοχή της Baker Hughes ενισχύεται αφού η εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών ανακοίνωσε αύξηση 11% στα προσαρμοσμένα κέρδη του τέταρτου τριμήνου, καθώς η ζήτηση για τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες τεχνολογίας φυσικού αερίου υπεραντιστάθμισε την αδυναμία στον τομέα των υπηρεσιών και εξοπλισμού πετρελαϊκών πεδίων.