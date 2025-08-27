Σε θετικό έδαφος η Wall Street - Ο S&P 500 ενισχύεται με ώθηση από την Nvidia

Ο S&P 500 σημειώνει άνοδο την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στα κέρδη της Nvidia, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν καθοριστική στιγμή για την ανοδική αγορά.

Ο δείκτης καταγράφει κέρδη 0,18%, στις 6.477,64 μονάδες, ενώ οι μετοχές της Nvidia παρουσίασαν μικρές μεταβολές. Η εταιρεία, που αντιπροσωπεύει περίπου το 8% του S&P 500, έχει το μεγαλύτερο βάρος στον δείκτη αναφοράς, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Ο Nasdaq διαπραγματεύεται αυξημένος κατά 0,12% στις 21.571,027 μονάδες, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει 100 μονάδες ή 0,22% στις 45.518,49 μονάδες.

Το κλίμα στην αγορά παραμένει συγκρατημένο, καθώς οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου συνεχίζουν να αυξάνονται, εν μέσω ανησυχιών σχετικά με τις προσπάθειες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επηρεάσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προς την κατεύθυνση χαμηλότερων επιτοκίων.

Η αγορά σε μεγάλο βαθμό αγνόησε την άνευ προηγουμένου κίνηση του Τραμπ να απολύσει τη διοικητή της Fed, Λίζα Κουκ, από το διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας, με τις αμερικανικές μετοχές να καταγράφουν μικρές αλλαγές μετά από μια μέτρια συνεδρίαση την Τρίτη.

«Τα επιτόκια βρίσκονται στα πρόθυρα μείωσης και τα κέρδη παρουσιάζουν ανοδική τάση. Συνολικά, ο πληθωρισμός, τα επιτόκια και οι τάσεις των κερδών υποστηρίζουν μια προκατάληψη υπέρ του κινδύνου», δήλωσε ο Terry Sandven, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών στην US Bank Asset Management, σε συνέντευξή του στο CNBC.

Ορισμένες μεμονωμένες εταιρείες κατέγραψαν ισχυρά κέρδη, παρά την συγκρατημένη κίνηση της ευρύτερης αγοράς.

Η MongoDB σημείωσε άνοδο 32%, αφότου η πλατφόρμα δεδομένων προγραμματιστών ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street.

Η Okta κατέγραψε αύξηση 2%, μετά την ανακοίνωση τριμηνιαίων αποτελεσμάτων και προβλέψεων για το σύνολο του έτους που υπερέβησαν τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Και οι δύο εταιρείες επικαλέστηκαν τη ζήτηση από εταιρείες που αναπτύσσουν πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης για τα ισχυρά αποτελέσματά τους. Αυτό αποτελεί καλό οιωνό για την Nvidia, η οποία δημοσιεύει τα οικονομικά της αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης την Τετάρτη.