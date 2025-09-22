Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για τον S&P 500

Ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, τη Δευτέρα, μετά από μια ισχυρή εβδομάδα με νέα ρεκόρ.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,40%, στις 6.690,75 μονάδες σε νέα επίπεδα ιστορικού υψηλού. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει οριακή άνοδο 0,10%, στις 46.363,11 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,59%, στις 22.764,33 μονάδες.

Οι μετοχές της Oracle καταγράφουν άνοδο 5,29% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας λογισμικού ότι προήγαγε τους Clay Magouyrk και Mike Sicilia σε συν-διευθύνοντες συμβούλους, καθώς η Safra Catz αποσύρεται για να αναλάβει τη θέση της εκτελεστικής αντιπροέδρου στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Η θετική αυτή κίνηση, αυτή προστίθεται στη σωρευτική άνοδο της μετοχής αυτό το μήνα, η οποία ανέρχεται σε 40%.

Ωστόσο, ο αυξανόμενος κίνδυνος «κλεισίματος» της κυβέρνησης εξακολουθεί να πλανάται πάνω από την αγορά. Την περασμένη εβδομάδα, η Γερουσία απέρριψε τις προτάσεις των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών για τουλάχιστον προσωρινή χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Chuck Schumer, έχει από τότε παροτρύνει τον πρόεδρο Donald Trump να συναντηθεί με τους Δημοκρατικούς για να καταλήξουν σε συμφωνία.

Αυτές οι εξελίξεις έρχονται καθώς η προθεσμία για τους νομοθέτες να χρηματοδοτήσουν την κυβέρνηση είναι η 30η Σεπτεμβρίου.

Η χρηματιστηριακή αγορά καταγράφει μια σταθερή εβδομαδιαία άνοδο, με τους τρεις βασικούς δείκτες να σημειώνουν ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα, επίσης, το πρώτο του ρεκόρ κλεισίματος από τον Νοέμβριο του 2021.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση των επιτοκίων από την Fed, οι αναλυτές πιστεύουν ότι ήταν μια ευρέως αναμενόμενη απόφαση που, μετά από κάποια αρχική αστάθεια, οι traders την ερμήνευσαν ως ένδειξη ότι η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα έχει υιοθετήσει μια πιο επιεική στάση εν μέσω αυξανόμενων ενδείξεων επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές προεξοφλούν πλέον δύο ακόμη μειώσεις κατά 0,25% από τώρα μέχρι το τέλος του έτους. Οι επενδυτές θα εξετάσουν τα επερχόμενα μακροοικονομικά στοιχεία με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η αναμενόμενη πορεία της νομισματικής χαλάρωσης παραμένει αμετάβλητη.

«Με τις μετοχές να βρίσκονται κοντά στα υψηλά επίπεδα και τις αγορές επιτοκίων να εξακολουθούν να προεξοφλούν, περί τις 5 επιπλέον μειώσεις κατά το επόμενο έτος, η περαιτέρω στήριξη των μετοχών θα εξαρτηθεί περισσότερο από τα ισχυρά μακροοικονομικά στοιχεία που θα δημοσιευθούν παρά από την πιο επιεική στάση όσον αφορά τα επιτόκια, κατά την άποψή μας», ανέφερε σε σχετικό του report την Παρασκευή ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής στρατηγικής μετοχών της Barclays, Emmanuel Cau.

Αυτή η εβδομάδα, η οποία είναι η πιο αδύναμη ιστορικά για τον S&P 500 με βάση τα στοιχεία της Citadel, θα φέρει τα τελευταία στοιχεία για το μέτρο πληθωρισμού που προτιμά η Fed, τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει αρκετά συγκρατημένος ώστε η Fed να διατηρήσει την τρέχουσα στάση της όσον αφορά τη νομισματική πολιτική.