Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για τον Dow Jones - Ανάκαμψη για τις Big Tech

Ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες την Τρίτη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τον βιομηχανικό Dow Jones να καταγράφει ακόμη ένα ιστορικό υψηλό. Οι traders στρέφονται σε μετοχές λογισμικού και αξιολογούν τα οικονομικά στοιχεία που έδειξαν μηδενική μεταβολή στον βασικό δείκτη καταναλωτικών δαπανών.

Παράλληλα, η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων συνέχισε να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Ο Dow Jones κινείται ανοδικά κατά 0,45%, στις 50.363,16 μονάδες. λαμβάνοντας ώθηση από τον κλάδο της ψυχαγωγίας, με τη Disney, καθώς και από χρηματοοικονομικές μετοχές όπως η American Express και η Goldman Sachs. Ο δείκτης είχε σημειώσει νωρίτερα μέσα στη συνεδρίαση το τρίτο συνεχόμενο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ του, μετά την υπέρβαση του επιπέδου των 50.000 μονάδων, για πρώτη φορά στην ιστορία του την περασμένη εβδομάδα.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,15% στις 6.975,18 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq Composite σημειώνει κέρδη 0,13%, στις 23.269,137 μονάδες.

Η ευρύτερη αγορά στηρίχθηκε από τα κέρδη στον χώρο του λογισμικού. Σημειώνεται ότι οι μετοχές των Datadog και ServiceNow ανέκαμψαν κατά 15% και 4% αντίστοιχα. Οι μετοχές της Unity σημείωσαν επίσης άνοδο 5%, μετά την αναβάθμισή τους σε «outperform» από «perform» από την Oppenheimer, η οποία προβλέπει επιτάχυνση της αύξησης των εσόδων και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους για την εταιρεία φέτος.

Αντίθετα, οι μετοχές των μεγάλων λιανεμπορικών εταιρειών Costco και Walmart υποχώρησαν περίπου κατά 1%. Και υατό γιατί τα τελευταία στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις έδειξαν ότι η καταναλωτική δαπάνη τον Δεκέμβριο παρέμεινε αμετάβλητη, χάνοντας την αναμενόμενη μηνιαία αύξηση 0,4% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Είχε προηγηθεί αύξηση 0,6% που είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2025.

Εξ άλλου, οι επενδυτές αναμένουν τη σημαντική έκθεση για την αγορά εργασίας την Τετάρτη, καθώς και τον δείκτη τιμών καταναλωτή την Παρασκευή.

Οι τεχνολογικές μετοχές σημείωσαν ράλι τη Δευτέρα, χτίζοντας πάνω στην ανάκαμψη της Παρασκευής και συμβάλλοντας στην άνοδο της συνολικής αγοράς. Οι επενδυτές ελπίζουν ότι η αγορά μπορεί να διατηρήσει την ανοδική της πορεία μετά τη διόρθωση της προηγούμενης εβδομάδας — η οποία προκλήθηκε από ανησυχίες γύρω από τις μετοχές λογισμικού και τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες — χωρίς να προκαλέσει ουσιαστική τεχνική ζημιά στην αγορά.

«Δεν πιστεύουμε ότι θα είναι μια εύκολη συναλλαγή», δήλωσε η Sonali Basak, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της iCapital, στο “CNBC τη Δευτέρα. «Θα υπάρξει μεταβλητότητα, χρειάζεται επιλεκτικότητα, αλλά θα υπάρξουν “νικητές” μέσα στην κατάσταση αυτή.».