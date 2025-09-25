Wall Street: Νέες απώλειες για τρίτη συνεχόμενη ημέρα μετά την υποχώρηση της μετοχής της Oracle

Πτωτικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street την Πέμπτη, παρασυρόμενοι από την καθοδική πορεία της Oracle που δραστηριοποιείται στον τομέα της AI.

Συγκεκριμένα, ο S&P 500 σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,45% στις 6.608,39 μονάδες, επιβαρυμένος από την περαιτέρω πτώση της Oracle, καθώς και από την άνοδο των επιτοκίων. Ο Dow Jones υποχωρεί 0,19% στις 46.032,89 μονάδες, ενώ ο NASDAQ σημειώνει επίσης απώλεις κατά 0,46% στις 22.395,697 μονάδες.

Η Oracle υποχώρησε κατά 4%, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την κατάσταση στην αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η κίνηση της αγοράς φαίνεται να αντανακλά τις ανησυχίες σχετικά με τις υψηλές αποτιμήσεις και τις δυνητικά επικίνδυνες κυκλικές σχέσεις στον κλάδο μετά από ορισμένες πρόσφατες συναλλαγές.

Μέχρι το κλείσιμο της Τετάρτης, η Oracle, η οποία ηγήθηκε της τελευταίας φάσης της ανοδικής πορείας της αγοράς, έχει υποχωρήσει περισσότερο από 10% από το πρόσφατο υψηλό της. Η πτώση της Πέμπτης οφείλεται εν μέρει σε μια σύσταση πώλησης που εκδόθηκε σε νέα κάλυψη από την Rothschild & Co. Redburn, η οποία προέβλεψε πτώση 40% επειδή «η αγορά υπερεκτιμά σημαντικά» τον βαθμό στον οποίο οι πρόσφατες συμφωνίες της Oracle στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης θα ενισχύσουν τη βασική δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα του cloud.

Η άνοδος των αποδόσεων συνέβαλε στην πώληση μετοχών τεχνολογικών εταιρειών, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να μειώσουν τον κίνδυνο. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου έφτασε το 4,2% μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τις αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας, τα οποία ήταν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα.

Οι επενδυτές είναι επίσης επιφυλακτικοί εν όψει της δημοσίευσης του δείκτη τιμών προσωπικής κατανάλωσης την Παρασκευή και παρακολουθούν τις εξελίξεις σχετικά με ένα ενδεχόμενο κυβερνητικό shutdown. Εάν αυτό πραγματοποιηθεί, τότε θα μπορούσαν να υπάρξουν μαζικές απολύσεις στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, καθώς το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού ανέφερε σε ένα σημείωμα ότι οι υπηρεσίες πρέπει να προετοιμάσουν σχέδια «μείωσης του προσωπικού», σύμφωνα με το NBC News.