Ο Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

Για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πέρασε το κατώφλι του Λευκού Οίκου, κουβαλώντας στις αποσκευές του σειρά συμφωνιών που κεντρικό σκοπό έχουν την άμβλυνση των σχέσεων ανάμεσα σε Τουρκία και ΗΠΑ. Σύμφωνα με την πρώτη τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσουν σοβαρά το ενδεχόμενο πώλησης F-35 και F-16 στην Τουρκία, ενώ θέματα συζήτησης στην κατ' ιδίαν συνομιλία θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και οι διμερείς σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως επιβεβαίωσε με τον τρόπο του όσα είχαν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες μέρες, ότι θα συζητηθεί στη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του η επιθυμία της Άγκυρας να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35, ενώ μιλώντας για τον Τούρκο πρόεδρο είπε «ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ένας σοβαρός ηγέτης και πρέπει να του αναγνωρίσω πως μετά από 2.000 χρόνια – όπως έχω ξαναπεί – κατάφερε να κατακτήσει τη Συρία. Η Συρία είναι μία ξεκάθαρη νίκη για τον ίδιο και την Τουρκία».

Όσον αφορά τις αγορές όπλων, ο Τραμπ σημείωσε ότι «τα μέλη του ΝΑΤΟ έχουν αυξήσει σημαντικά τις αγορές εξελιγμένων αμερικανικών οπλικών συστημάτων που τα πληρώνουν στην κανονική τους τιμή και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Εικάζω πως μεγάλο μέρος αυτών των όπλων πηγαίνει στην Ουκρανία».

Επιπλέον, ο Τραμπ, ερωτηθείς σχετικά, τόνισε ότι θα τεθεί το θέμα των δασμών, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά της Τουρκίας «σχεδόν άμεσα» εφόσον η συνάντηση εξελιχθεί θετικά.

«Πρόκειται να κάνουμε επιπλέον εμπόριο» δήλωσε ο Τραμπ και συμπλήρωσε: «Θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα και εμείς και αυτοί».

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ δήλωσε ότι «ο Πούτιν πρέπει να σταματήσει» και κάλεσε να τερματιστούν οι αγορές ρωσικού πετρελαίου – κάλεσε επίσης και τον Ερντογάν να σταματήσει να αγοράζει ενέργεια από τη Ρωσία.

Υπογράμμισε ότι δεν θα αποκαλούσε τη Ρωσία «χάρτινη τίγρη», αλλά το έκανε καθώς «έχει ξοδέψει πολλά λεφτά αλλά δεν έχει κερδίσει σχεδόν τίποτα σε έδαφος – θεωρώ ότι είναι η ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», επαναλαμβάνοντας ότι «αν ήμουν εγώ πρόεδρος, ο πόλεμος αυτός δεν θα ξεκινούσε ποτέ».

Επισήμανε παράλληλα ότι η σχέση του ΝΑΤΟ με τις ΗΠΑ είναι «η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ».

Για τη Γάζα, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι είχε «πολύ καλή συνάντηση με ηγέτες της περιοχής» και εκτίμησε ότι «είμαστε κοντά σε μια συμφωνία», με προτεραιότητα την απελευθέρωση των ομήρων. «Πρέπει να συναντηθούμε και με το Ισραήλ», πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται, εκτός από τα μαχητικά, και άλλα ζητήματα όπως η υπόθεση της τράπεζας Halkbank.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Bloomberg, η σημερινή συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την Τουρκία να αγοράσει τα πάντα, από μαχητικά αεροσκάφη της Lockheed Martin και αεροπλάνα της Boeing έως υγροποιημένο φυσικό αέριο αξίας άνω των 50 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς οι συμφωνίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

«Ο Ερντογάν θέλει να αξιοποιήσει την προεδρία Τραμπ για να αναδιαμορφώσει και να βελτιώσει τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, με έμφαση στη βελτίωση των αμυντικών δεσμών», δήλωσε ο Emre Peker, διευθυντής της Eurasia Group Europe με έδρα το Λονδίνο. «Οι συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας και της άμυνας που επιδιώκει ο Ερντογάν αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας αμοιβαία επωφελούς, συναλλακτικής σχέσης που θα προσελκύσει επίσης το ένστικτο του Τραμπ για τη σύναψη συμφωνιών».

Το μεγαλύτερο μερίδιο των πιθανών συμφωνιών της Πέμπτης πιθανόν να αφορά τον τομέα της αεροπορίας. Η Boeing και η Lockheed Martin ενδέχεται να λάβουν παραγγελίες για έως και 250 εμπορικά αεροσκάφη, καθώς και επιπλέον μαχητικά F-16, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι υπάρχει πιθανότητα να επιλυθεί το μακροχρόνιο αδιέξοδο σχετικά με τα αεροσκάφη F-35. Η Τουρκία ήταν αρχικά εταίρος στην ανάπτυξη του πιο προηγμένου πολεμικού αεροσκάφους της Lockheed, αλλά αποβλήθηκε από το πρόγραμμα μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400. Η αγορά αυτή οδήγησε σε κυρώσεις από το Κογκρέσο, γνωστές ως CAATSA, που στοχεύουν την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Οι αποστολές φυσικού αερίου και οι συμφωνίες άμυνας θα ενισχύσουν το διμερές εμπόριο, το οποίο και οι δύο χώρες έχουν δηλώσει ότι θέλουν να τριπλασιάσουν σε περίπου 100 δισ. δολάρια ετησίως.

Στον στόχο της Άγκυρας το Fox News πριν τη συνάντηση

Εντωμεταξύ, να διασκεδάσει τις εντυπώσεις μετά τις δηλώσεις Ερντογάν πως ο «πρόεδρος Τραμπ απέτυχε να σταματήσει τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα» προσπαθεί η Άγκυρα, λίγο πριν τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο. Η παρέμβαση του Ρούμπιο ανησύχησε την Άγκυρα, που κατηγορεί τη...μεταφράστρια του Fox News.

Συγκεκριμένα, η αμφισβήτηση για την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών του Αμερικανού προέδρου να τερματίσει τις συγκρούσεις σε Ουκρανία και Μ. Ανατολή, από τον Ερντογάν, προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος και διαμήνυσε ότι ο Τραμπ παραμένει «ο μοναδικός ηγέτης με πραγματική δυνατότητα να φέρει ειρήνη».

Ωστόσο, νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος είχε προβεί σε δηλώσεις που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση στο Fox News, ο Ερντογάν αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών του Τραμπ να τερματίσει τη σύρραξη στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι δεν κατάφερε να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του. Παράλληλα, άφησε αιχμές για την αμερικανική διπλωματία στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την ανεπαρκή.



«Στην περίπτωση της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ο μόνος ηγέτης που μπορεί πραγματικά να τερματίσει τη σύγκρουση είναι ο Τραμπ. Γι’ αυτό αφιερώνει περισσότερο χρόνο και προσπάθεια από οποιονδήποτε άλλον», είπε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο.

Συμπλήρωσε ότι, ακόμη και χώρες όπως η Τουρκία ζητούν τη συμμετοχή των ΗΠΑ στις διεθνείς κρίσεις και καταλήγουν πάντα στον Λευκό Οίκο όταν θέλουν να επιτευχθεί πρόοδος.

Rubio says Erdogan can say all he wants on Gaza and Ukraine but he will come to the White House when he wants something done and would seek Trump’s help pic.twitter.com/R2vaPxR3eM — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 23, 2025

«Αυτοί οι άνθρωποι θα πουν ό,τι θα πουν. Στο τέλος της ημέρας όμως, όλοι, όταν θέλουν κάτι να γίνει, έρχονται στον Λευκό Οίκο. Το ίδιο και ο Ερντογάν. Όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ και να διορθώσει την κατάσταση. Μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Ηγέτες παρακαλούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του προέδρου Τραμπ για πέντε λεπτά, έστω για μια χειραψία» είπε.

Δυσαρέσκεια στην Άγκυρα: «Έγινε λανθασμένη μετάφραση στις δηλώσεις Ερντογάν»

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη cumhuriyet, οι δηλώσεις του Ρούμπιο προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια την Άγκυρα, με αποτέλεσμα το Γραφείο Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας στην Ουάσινγκτον να στέλνει «διόρθωση» στο Fox News ενόψει της σημερινής συνάντησης Ερντογάν - Τραμπ.

Η ανακοίνωση

«Η απάντηση του προέδρου Ερντογάν σε ερώτηση σχετικά με τον τερματισμό των πολέμων χάθηκε στη μετάφραση. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε τις σημαντικές προκλήσεις και τα κόστη που συνεπάγεται ο τερματισμός των πολέμων και επαίνεσε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ σε αυτό το ζήτημα». Από πλευράς του, ο Μπρετ Μπάιερ, που παρουσίασε το πρόγραμμα με τον Ερντογάν και μετέδωσε επίσης την ανακοίνωση του Γραφείου Επικοινωνίας, δήλωσε: «Ο πρόεδρος της Τουρκίας ήθελε να ξεκαθαρίσει αυτές τις παρατηρήσεις πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Το Fox News παραμένει στη θέση του για την ακρίβεια της μετάφρασής μας».