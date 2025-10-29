Κέρδη στην Wall Street μετά από τη μείωση των επιτοκίων της Fed

Ανοδικά πρόσημα καταγράφουν οι δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου, μετά από τη μικρή μείωση των επιτοκίων από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ -κατά 25 μονάδες βάσης- και καθώς οι επενδυτές εστιάζουν στην πορεία των εταιρικών αποτελεσμάτων και στη Σύνοδο Κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζίπινγκ.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite καταγράφει άνοδο 0,60% στις 23.970μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,19%, στις 6.905 μονάδες και ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average καταγράφει άνοδο 0,28% στις 47.840 μονάδες.

Τα επιτόκια της Fed

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ προχώρησε -όπως είχε προεξοφληθεί από τις αγορές- σε μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, με το εύρος τους να βρίσκεται πλέον στο 3,75%-4%.

Οι Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed αναγνώρισαν τους περιορισμούς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που επέβαλε το «πάγωμα» (shutdown) στη λειτουργιά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, χρονολογώντας την άποψή τους για το ποσοστό ανεργίας στον Αύγουστο - τον μήνα της τελευταίας επίσημης δημοσίευσης στοιχείων για την απασχόληση - ενώ σημείωσαν ότι «οι διαθέσιμοι δείκτες υποδηλώνουν» ότι η οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται με μέτριους ρυθμούς.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση της Fed σημειώνεται πως η τράπεζα θα ολοκληρώσει τη μείωση του ισολογισμού της (balance sheet) ύψους 6,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (μια διαδικασία γνωστή ως ποσοτική σύσφιξη) καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συνθήκες ρευστότητας στην αγορά χρήματος έχουν αρχίσει να «σφίγγουν» και τα επίπεδα των τραπεζικών αποθεματικών να μειώνονται.

Αντί να επιτρέπει την λήξη κάθε μήνα ομολόγων του Δημοσίου ύψους έως 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων χωρίς αντικατάσταση, η Fed ανακοίνωσε ότι από την 1η Δεκεμβρίου θα επιδιώξει να διατηρήσει σταθερό το απόθεμα των κρατικών ομολόγων, ανανεώνοντας τα ομόλογα που λήγουν.

Η Fed ανακοίνωσε επίσης ότι διατηρεί το τρέχον σχέδιό της να επιτρέπει την λήξη ομολόγων με υποθήκη αξίας έως 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε μήνα - ένας στόχος που δεν έχει επιτύχει ποτέ σε περισσότερα από τρία χρόνια μειώσεων - αλλά από την 1η Δεκεμβρίου θα επανεπενδύει όλα τα έσοδα από τα ομόλογα με υποθήκη που λήγουν σε κρατικά ομόλογα.

Εταιρικά αποτελέσματα και συνάντηση του Τραμπ με τον Σι

Οι μετοχές της Nvidia σημειώνουν άνοδο σχεδόν 4%, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών πάνω από τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι η πρώτη φορά που μια αμερικανική εταιρεία φτάνει σε τέτοια αποτίμηση. Η κίνηση αυτή έβαλε τη μετοχή σε τροχιά για πέντε συνεχόμενες ημέρες ανόδου, καθώς και για την πρώτη συνεχόμενη άνοδο 4% από τον Μάιο. Η AMD ακολουθεί την Nvidia, σημειώνοντας άνοδο άνω του 1%, ενώ η Micron σημείωσε άνοδο σχεδόν 4%.

Σημειώνεται ότι η Wall Street βρίσκεται προ της ολοκλήρωσης της δεύτερης ημέρας νέων ρεκόρ για τους κύριους δείκτες. Ειδικά, ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,2% και ξεπέρασε τα 6.900 για πρώτη φορά στην ιστορία του, φτάνοντας στο κατώφλι ενός σημαντικού ορόσημου στις 7.000 μονάδες.

Οι επενδυτές αναμένουν ότι η χρηματιστηριακή αγορά θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, αρκεί να καταφέρει να αντεπεξέλθει στις διαδοχικές δοκιμασίες αυτής της εβδομάδας.

Οι πέντε εταιρείες από την ομάδα των «Magnificent Seven» που θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους αυτή την εβδομάδα αναμένεται να συνεχίσουν να επενδύουν στην κατασκευή κέντρων δεδομένων, αλλά οποιαδήποτε απογοήτευση από τους γίγαντες της αγοράς θα μπορούσε να βλάψει την ευρύτερη αγορά.

Οι Alphabet, Meta Platforms και Microsoft θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους μετά το κλείσιμο της Τετάρτης. Η Apple και η Amazon θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους την Πέμπτη.

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας φαίνεται να έχουν ήδη μετριαστεί μετά την πρόοδο που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο, αλλά οι επενδυτές περιμένουν τώρα τα αποτελέσματα της συνάντησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

Η βελτίωση των σχέσεων ήταν ένας βασικός παράγοντας για την αγορά την Τρίτη, σύμφωνα με τον Thierry Wizman, στρατηγικό αναλυτή συναλλάγματος και επιτοκίων της Macquarie Group.

«Η αγορά βλέπει τον Πρόεδρο Τραμπ να επανασυνδέεται με τον υπόλοιπο κόσμο (δηλαδή την Κίνα και την Ιαπωνία), και αυτό είναι θετικό, στο βαθμό που μπορεί να μετριάσει την επιθυμία του για περισσότερους δασμούς», δήλωσε ο Wizman. «Η προοπτική επιβολής πολύ υψηλών δασμών, ειδικά στην Κίνα, έχει μειωθεί. Σε κάποιο βαθμό, αυτό συμβάλλει επίσης στην προοπτική ότι η Fed θα υιοθετήσει μια πιο επιεική στάση, δεδομένου ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ χαμηλότερων δασμών και χαμηλότερου πληθωρισμού».

Βεβαίως, οι εξαιρετικά υψηλές αποτιμήσεις και η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης εξακολουθούν να αποτελούν κινδύνους για μια αγορά που βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ακόμη και αν οι αναλυτές προειδοποιούν τους επενδυτές να μην στοιχηματίζουν ενάντια σε αυτήν την αγορά.

«Προβλέπω ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε ενθουσιασμό καθώς προχωράμε αυτή την εβδομάδα», δήλωσε η Lauren Goodwin, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της New York Life Investments, στο CNBC την Τρίτη. Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του έτους θα είμαστε ελεύθεροι και καθαροί».