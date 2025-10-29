Μήνυμα για επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων στις ΗΠΑ έστειλε την Τετάρτη ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, στον απόηχο της μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα προς τις αγορές πως μια νέα χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής μέχρι το τέλος του 2025 δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά από την ολοκλήρωση της νομισματικής επιτροπής της Fed (FOMC), ο Πάουελ ανέφερε πως ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ παραμένει σχετικά πιο αυξημένος σε σχέση με τον στόχο του 2% που έχει θέσει η τράπεζα για τη σταθερότητα των τιμών στην αμερικανική οικονομία.

Ο Πάουελ αναφέρθηκε και στα στοιχεία της αμερικανικής οικονομίας, που έχουν «μπλοκάρει» σε μεγάλο βαθμό λόγω της αναστολής λειτουργίας (shutdown) στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση εδώ και 4 εβδομάδες.

Υποστήριξε πως τα ελάχιστα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί από τις αρχές του Οκτωβρίου δείχνουν πως δεν έχει υπάρξει σημαντική διαφοροποίηση στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ τον τελευταίο μήνα. «Εάν υπήρχε σημαντική διαφοροποίηση θα το είχαμε προσέξει» είπε και πρόσθεσε πως υπάρχουν ενδείξεις για σταδιακή επιβράδυνση της αγοράς εργασίας.

Ο Πάουελ συμπλήρωσε πως εάν υπάρξει υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας για την πορεία της οικονομίας, αυτά μπορεί να αποτελέσει εστία για προσεχτικές κινήσεις της Fed στα επόμενα βήματα της.

Ο ίδιος είπε πως ενόψει της επόμενες συνεδρίασης της FOMC τον Δεκέμβριο δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη νέα μείωση των επιτοκίων, κάτι που προεξοφλεί μεγάλη μερίδα των αναλυτών. «Δεν θα πρέπει να θεωρείται σίγουρη μια μείωση τον Δεκέμβριο» ανέφερε ο Πάουελ.

«Σήμερα είχαμε πολύ διαφορετικές απόψεις στην FOMC» σημείωσε ο Πάουελ και έκανε λόγο για risk management στην απόφαση για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Στη συνέχεια είπε πως η έλλειψη των δεδομένων για την οικονομία λόγω του shutdown μπορεί να επηρεάσει την απόφαση για τα επιτόκια του Δεκεμβρίου, με τον ίδιο να παραλληλίζει την κατάσταση «με κάποιον που οδηγεί στην ομίχλη» και λέγοντας πως χρειάζεται μια προσεχτική στάση από την Fed για την εκτίμηση της κατάστασης.

Σημειώνεται πως μετά από τις δηλώσεις του επικεφαλής της Fed, οι αγορές περιόρισαν σημαντικά τις προσδοκίες τους για νέα μείωση των επιτοκίων της τράπεζας τον Δεκέμβριο.

Πλέον, οι επενδυτές δίνουν 68,5% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων κατά επιπλέον 25 μονάδες βάσης τον τελευταίο μήνα του 2025, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Μετά από την ανακοίνωση της Fed για τη μείωση των επιτοκίων της Τετάρτης και πριν από τις δηλώσεις Πάουελ, οι εν λόγω πιθανότητες ήταν στο 84,5%.