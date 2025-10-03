Wall Street: Νέα άνοδος στο τέλος μιας ακόμα ισχυρής εβδομάδας

Με ιστορικά υψηλά ξεκίνησε η συνεδρίαση της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με σταθερά εβδομαδιαία κέρδη, παρά το συνεχιζόμενο Shut Down της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average κερδίζει 1.08% στις 47.023,66 μονάδες. Ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,33% στις 6.733,93, ενώ ο Nasdaq Composite υποχωρεί οριακά 0,09% στις 22.820,665 μονάδες. Ο δείκτης χαμηλής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 σημειώνει επίσης άνοδο 1,48% στις 2.494,998 μονάδες. Και οι τέσσερις δείκτες αναφοράς έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Με τα κέρδη της Παρασκευής, οι τρεις κύριοι δείκτες οδεύουν προς ένα θετικό εβδομαδιαίο κλείσιμο. Ο ευρύς δείκτης S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο άνω του 1% από την αρχή της εβδομάδας, μαζί με τον Dow των 30 μετοχών, ενώ ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή τεχνολογικών μετοχών, έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 2% κατά την ίδια περίοδο. Ο Russell έχει σημειώσει άνοδο 2,5%.

Το Shut Down της κυβέρνησης μπήκε στην τρίτη ημέρα του την Παρασκευή και, ενώ έχει επιδεινώσει τις υποκείμενες ανησυχίες για τις μακροοικονομικές και πολιτικές αντιξοότητες, τους κινδύνους πληθωρισμού και την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, οι επενδυτές αναμένουν ότι θα είναι βραχύβια, περιορίζοντας έτσι τις πιθανές επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία. Οι επενδυτές της Wall Street πιστεύουν επίσης ότι η διακοπή λειτουργίας δεν θα σταματήσει τη δυναμική του εμπορίου τεχνητής νοημοσύνης. Οι διακοπές λειτουργίας δεν έχουν επηρεάσει την αγορά στο παρελθόν.

Το Shut Down έχει οδηγήσει σε διακοπή της δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων, ενώ η παύση σχεδόν όλων των δραστηριοτήτων του υπουργείου Εργασίας έχει εμποδίσει την δημοσίευση της έκθεσης για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες του Σεπτεμβρίου την Παρασκευή. Αν και αυτό εξαλείφει έναν παράγοντα που θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στις μετοχές, μειώνει τον όγκο των οικονομικών στοιχείων που μπορεί να λάβει υπόψη η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στην απόφαση της για τα επιτόκια κατά τη συνεδρίασή της τον Οκτώβριο. Οι αγορές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο του ποσοστού τότε, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Προσθέτοντας στις συνεχιζόμενες ανησυχίες σχετικά με την αγορά εργασίας, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με μαζικές απολύσεις και δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Δημοκρατικοί του έδωσαν μια «άνευ προηγουμένου ευκαιρία» να μειώσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε επίσης στην CNBC την Πέμπτη ότι η τρέχουσα διακοπή της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε «χτύπημα στο ΑΕΠ, χτύπημα στην ανάπτυξη και χτύπημα στην εργατική Αμερική». Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτιμά ότι 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα κάθε μέρα.