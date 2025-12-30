Wall Street

Με μικρές μεταβολές κινούνται οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τρίτη, καθώς οι τιμές των μετοχών παραμένουν, σχεδόν, σταθερές μια μέρα μετά την καταγραφή διαδοχικών απωλειών από τον S&P 500, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης σε ολόκληρο τον τεχνολογικό τομέα.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 παραμένει σχεδόν αμετάβλητος στις 6.902,28 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average σημειώνει πτώση 0,14% στις 48.394,17 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite καταγράφει οριακή υποχώρηση 0,07%, στις 23.457,579 μονάδες.

Οι τρεις βασικοί δείκτες προέρχονται από μια συνεδρίαση με απώλειες, με επικεφαλής την πτώση στον τεχνολογικό τομέα, καθώς οι επενδυτές προέβησαν σε πωλήσεις ορισμένων από τις μεγάλες τεχνολογικές μετοχές που σημείωσαν κέρδη φέτος, με την Nvidia να πέφτει πάνω από 1% και την Palantir Technologies να υποχωρεί 2,4%.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι επενδυτές ανησυχούν για την υπερβολική ανάπτυξη αυτής της φούσκας (της τεχνητής νοημοσύνης)», δήλωσε η Barbara Doran, CEO της BD8 Capital Partners. Οι απώλειες στον τομέα των πρώτων υλών επίσης άσκησαν πίεση στην αγορά.

Η εταιρεία εξόρυξης πολύτιμων μετάλλων Newmont έκλεισε με πτώση 5,6% μετά την χειρότερη ημέρα για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργύρου από το 2021.

Προς το τέλος της σημερινής συνεδρίασης αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητατα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ για τον Δεκέμβριο.

Οι μετοχές των φαρμακευτικών εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης Eli Lilly και Johnson & Johnson σημείωσαν κέρδη περίπου 40% το 2025, ενώ η Pfizer και η Merck υστέρησαν, με πτώση περίπου 6% και κέρδη άνω του 6%, αντίστοιχα.

Τα κέρδη της Lilly, τα οποία εκτίναξαν την κεφαλαιοποίησή της σε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια — κάτι που δεν έχει ξαναγίνει για μετοχή στον τομέα της υγείας — προήλθαν από τις προόδους της στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Ενώ το ενέσιμο φάρμακο Zepbound γνώρισε τεράστια επιτυχία, το 2026 είναι πιθανό να φέρει την έγκριση της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για το orforglipron, το χάπι της για την απώλεια βάρους. Εάν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, το φάρμακο θα μπορούσε να κυκλοφορήσει στην αγορά μέχρι το δεύτερο τρίμηνο.

Η Pfizer έχει μείνει πίσω μετά από απογοητεύσεις στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, μεταξύ άλλων και στον τομέα της απώλειας βάρους. Τελικά, ανταγωνίστηκε τη Novo Nordisk σε έναν πλειστηριασμό 10 δισ.δολαρίων για την Metsera, εταιρεία παραγωγής φαρμάκων για την παχυσαρκία.

Σημειώνεται ότι αγορές θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη λόγω της Πρωτοχρονιάς.