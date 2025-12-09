Wall Street: Μεικτές τάσεις λίγο πριν την ανακοίνωση της Fed για τα επιτόκια

Μεικτές τάσεις καταγράφουν οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης λίγες ώρες πριν την επίσημη ανακοίνωση από την Fed για τα επιτόκια.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς, S&P 500 καταγράφει οριακή άνοδο 0,04%, στις 6.849,26 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει απώλειες 0,23%, στις 47.630,47 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite κερδίζει 0,17%, στις 23.585,083 μονάδες.

Οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Fed για τα επιτόκια αύριο, Τετάρτη, η οποία θα είναι η τελευταία για φέτος. Οι αγορές «στοιχηματίζουν» ότι η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά 0,25%, όπως έκανε στις συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed υποδηλώνουν 87% πιθανότητα μείωσης, από 67% πριν από περίπου ένα μήνα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

«Ενώ η μείωση των επιτοκίων φαίνεται σχεδόν βέβαιη σε αυτό το σημείο, οι οικονομικές προβλέψεις της Fed και τα σχόλια του προέδρου Πάουελ θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντίδραση των αγορών — όχι μόνο αυτή την εβδομάδα, αλλά ενδεχομένως θα καθορίσουν και την τάση για το υπόλοιπο του μήνα», δήλωσε στο CNBC ο Μπρετ Κένγουελ, αναλυτής επενδύσεων της eToro. «Μετά την πρόσφατη πτώση των μετοχών και των κρυπτονομισμάτων, οι επενδυτές που αναλαμβάνουν κινδύνους ελπίζουν ότι η Fed θα προετοιμάσει το έδαφος για μια ανάκαμψη στο τέλος του έτους, αντί "να ρίξει κρύο νερό" στην πρόσφατη ανάκαμψη».

Ο Kένγουελ σημείωσε ότι η Fed ισορροπεί μια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν την απόφασή της: Αυτοί είναι ο επίμονος πληθωρισμός, το ασαφές μακροοικονομικό τοπίο, η καθυστέρηση των οικονομικών δεδομένων λόγω του ρεκόρ κλεισίματος της αμερικανικής κυβέρνησης και οι προσδοκίες για νέο πρόεδρο της Fed.

«Υπάρχουν πολλά μεταβλητά στοιχεία για τη Fed το 2026. ... Αυτό θέτει το βασικό ερώτημα: Θα μπορέσει η Fed να υιοθετήσει μια διαλλακτική στάση αν αυτοί οι παράγοντες παραμείνουν το 2026;

Η μετοχή της CVS ήταν μεταξύ των μετοχών που παρουσιάζουν άνοδο στη συνεδρίαση της Τρίτης, σημειώνοντας άνοδο 3% μετά την ανακοίνωση από την αλυσίδα φαρμακείων καλύτερων από τις αναμενόμενες προοπτικών κερδών για το επόμενο έτος.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνεδρίαση της Δευτέρας, οι μετοχές τεχνολογίας ήταν κερδοφόρες. Από τους 11 τομείς του S&P 500, ο τομέας της τεχνολογίας ήταν ο μόνος που έκλεισε με άνοδο, υποστηριζόμενος από τα κέρδη σε μια σειρά εταιρειών ημιαγωγών. Οι μετοχές της Broadcom αυξήθηκαν σχεδόν 3%, ενώ η Nvidia και η Microsoft σημείωσαν άνοδο περίπου 2%, μετά από δημοσίευμα του The Information ότι η Microsoft εξετάζει το ενδεχόμενο να σχεδιάσει εξατομικευμένα τσιπ με την Broadcom.

Όλοι οι βασικοί δείκτες σημείωσαν πτώση στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ η απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου συνέχισε να αυξάνεται, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο της επίμονης πληθωρισμού.