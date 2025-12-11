Wall Street: Μεικτά πρόσημα στον απόηχο της Fed

Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν οι αγορές στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μία ημέρα μετά την μείωση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου από την Fed.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average κερδίζει 0,99%, στις 48.535,31 μονάδες, φθάνοντας σε νέα υψηλά επίπεδα την Πέμπτη, ωθούμενος από την μετοχή της Visa, μετά την αναβάθμιση της μετοχής από την Bank of America.

Οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις υψηλής απόδοσης μετοχές τεχνολογίας μετά τα αποτελέσματα της Oracle, ακόμη και μετά την ώθηση που έλαβαν οι αγορές μετά την απόφαση της Fed. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 υποχωρεί 0,33%, στις 6.864,06 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq χάνει 1,02%, στις 23.412,371 μονάδες.

Οι μετοχές της Oracle καταγράφουν πτώση έ 13% μετά την ανακοίνωση απογοητευτικών τριμηνιαίων εσόδων από την εταιρεία cloud computing και την αύξηση των προβλέψεων για τις δαπάνες, εντείνοντας τις ανησυχίες για το χρέος της εταιρείας.

Η εξέλιξη αυτή αναζωπύρωσε τη συζήτηση σχετικά με το πόσο γρήγορα οι εταιρείες τεχνολογίας θα μπορέσουν να δουν αποδόσεις από τις επενδύσεις τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα ήταν η στροφή των επενδυτών από τις μετοχές τεχνολογίας προς εκείνες που θα επωφεληθούν από ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων και μια αναπτυσσόμενη οικονομία των ΗΠΑ.

Άλλες μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης διαπραγματεύονταν χαμηλότερα, συμπεριλαμβανομένων των Nvidia, Broadcom και AMD, οι οποίες σημείωσαν πτώση 3% η καθεμία. Η CoreWeave σημείωσε πτώση 5%. Στο μεταξύ, οι μετοχές με κυκλική συμπεριφορά, όπως η Home Depot σημειώνουν άνοδο.

Η απαισιόδοξη διάθεση των traders απέναντι στον τεχνολογικό τομέα έβαλε φρένο στη δυναμική που είχε αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνεδρίασης, κατά την οποία ο S&P 500 έκλεισε άγγιξε ένα νέο ρεκόρ. Και αυτό γιατί η διχασμένη, πλέον, Fed ανακοίνωσε μείωση των επιτοκίων για τρίτη φορά φέτος και απέκλεισε την αύξηση των επιτοκίων. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά 0,25% σε ένα εύρος 3,5%-3,75%, και σηματοδότησε έναν βραδύτερο ρυθμό μείωσης των επιτοκίων στο μέλλον.

Ο πρόεδρος της Fed, Jerome Powell, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα είναι «σε καλή θέση να περιμένει και να δει πώς θα εξελιχθεί η οικονομία» και σημείωσε ότι οι δασμοί του προέδρου Τραμπ έχουν αποτελέσει παράγοντα που οδήγησε στον πληθωρισμό.

Μαζί με τους τρεις κύριους δείκτες που έκλεισαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης σε θετικό έδαφος, ο δείκτης Russell 2000 των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε ρεκόρ κλεισίματος. Οι μικρότερες εταιρείες τείνουν να επωφελούνται περισσότερο από τα χαμηλότερα επιτόκια σε σχέση με τις μεγαλύτερες εταιρείες, επειδή το κόστος δανεισμού τους συνδέεται στενότερα με τα επιτόκια της αγοράς.

Αν και οι αγορές ανέκαμψαν προς το τέλος της συνεδρίασης της Τετάρτης, ορισμένοι επενδυτές προτείνουν να διατηρηθεί η προσοχή, δεδομένου ότι η κεντρική τράπεζα παραμένει σε στάση αναμονής όσον αφορά την πορεία της μελλοντικής νομισματικής πολιτικής.

«Δεν μας εκπλήσσει η βραχυπρόθεσμη αισιοδοξία στις αγορές, δεδομένου ότι η Fed συνεχίζει να μειώνει τα επιτόκια παρά την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι επενδυτές θα χάσουν την αισιοδοξία τους όταν συνειδητοποιήσουν ότι η πορεία προς τη μείωση των επιτοκίων μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ό,τι πιστεύουν — ή μπορεί να μην υλοποιηθεί καθόλου», δήλωσε στο CNBC ο Chris Zaccarelli, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Northlight Asset Management.

Η Ellen Hazen, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της F.L. Putnam Investment Management, δήλωσε ότι η μεγαλύτερη αβεβαιότητα σχετικά με τα μελλοντικά επιτόκια και τα αντικρουόμενα στοιχεία για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας θα μπορούσαν να «οδηγήσουν σε μεγαλύτερη μεταβλητότητα και υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου σε αγορές κινδύνου όπως οι μετοχές, καθώς πλησιάζουμε στο 2026».