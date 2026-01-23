Wall Street: Μεικτά πρόσημα στο κλείσιμο μίας αρνητικής εβδομάδας

Μεικτά πρόσημα παρουσιάζουν την Παρασκευή, μετά από διήμερο ράλι οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, πηγαίνοντας για το κλείσιμο μιας αρνητικής αλλά και ασταθούς εβδομάδας.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται πτωτικά κατά 0,42%, στις 49.176,37 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,25%, στις 6.930,48 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,65% στις 23.587,685 μονάδες.

Το κλίμα βελτιώθηκε το δεύτερο μισό της εβδομάδας, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απέσυρε τις απειλές για τη Γροιλανδία, εν τούτοις οι σχέσεις με πολλές ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν τεταμένες.

Στον εταιρικό τομέα, η μετοχή της Intel υποχώρησε 15% μετά την ανακοίνωση των ζημιών της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών για το τέταρτο τρίμηνο και την παρουσίαση των δυσοίωνων προοπτικών για το τρέχον τρίμηνο.

Η εταιρεία, η οποία πρόσφατα ενισχύθηκε από τη νέα υποστήριξη σημαντικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης της Nvidia, ανακοίνωσε καθαρές ζημίες ύψους 333 εκατομμυρίων δολαρίων για τους τελευταίους τρεις μήνες του οικονομικού έτους, οι χειρότερες από ό,τι είχαν προβλέψει οι αναλυτές της Wall Street.

Τα στελέχη της επεσήμαναν τον αντίκτυπο της ραγδαία αυξανόμενης ζήτησης από τα κέντρα δεδομένων, τα οποία φιλοξενούν τα τσιπ που τροφοδοτούν τα προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν και άλλα σημαντικά κέρδη από τον τεχνολογικό τομέα, με τις Apple, Microsoft, Amazon και Tesla να είναι έτοιμες να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους.

Οι μετοχές της Nvidia και της Advanced Micro Devices σημείωσαν άνοδο άνω του 1% και 4% αντίστοιχα. Η μετοχή της Intuitive Surgical κατέγραψε κέρδη, αφού ο κατασκευαστής ιατρικών συσκευών ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street για τα κέρδη και τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου, χάρη στην αυξανόμενη ζήτηση για τα χειρουργικά ρομπότ που χρησιμοποιούνται σε ελάχιστα επεμβατικές διαδικασίες.

«Η γεωπολιτική διαμάχη για το νησί της Γροιλανδίας ενδέχεται να αναζωπυρωθεί, αλλά οι επενδυτές ανακουφίζονται από την ταχεία πρόοδο προς την επίτευξη συμφωνίας μετά τις σημαντικές αναταράξεις στις αγορές στις αρχές της εβδομάδας», δήλωσε ο James McCann, οικονομολόγος στην Edward Jones.

Επίσης, επεσήμανε την πρόσφατη άνοδο των τιμών του χρυσού με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πολύτιμου μετάλλου να κλείνουν σε νέο ρεκόρ την Πέμπτη.

«Είναι ενδιαφέρον ότι, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου ανακάμπτουν, ο χρυσός διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος των κερδών του των τελευταίων ημερών, συνεχίζοντας την ισχυρή πορεία του πολύτιμου αυτού μετάλλου εν μέσω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ανησυχιών για τη μακροπρόθεσμη πορεία των δημόσιων οικονομικών των ΗΠΑ και αυξανόμενης πολιτικής πίεσης στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα», πρόσθεσε ο McCann.

Ενώ τα συνολικά κέρδη της Τετάρτης και της Πέμπτης είχαν εξαλείψει τις απώλειες του Dow Jones από τις αρχές της εβδομάδας, η κίνηση της Παρασκευής τον έφερε ξανά στο κόκκινο. Ο Dow Jones των 30 μετοχών είναι κάτω 0,5% για την εβδομάδα. Ο S&P 500 και ο Nasdaq είναι σε πορεία για τη δεύτερη συνεχόμενη αρνητική εβδομάδα, με τον πρώτο να είναι κάτω 0,4% και τον δεύτερο κάτω 0,1%.