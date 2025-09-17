Wall Street: Μεικτά πρόσημα λίγες ώρες πριν την απόφαση της Fed

Με μεικτά πρόσημα κινούνται την Τετάρτη οι βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, καθώς οι traders αναμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, σχετικά με τη νομισματική πολιτική και για τις ακόμη πιο σημαντικές προοπτικές της οικονομίας των ΗΠΑ.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται ανοδικά κατά 0,54%, στις 46.005,02 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,21%, στις 6.592,68 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχωρεί κατά 0,59%, στις 22.201,3 μονάδες.

Οι μετοχές της Nvidia υποχωρούν περισσότερο από 1% μετά την αναφορά των Financial Times, που επικαλείται πηγές, ότι η Κίνα έχει απαγορεύσει στις εταιρείες τεχνολογίας της χώρας να αγοράζουν τσιπ της Nvidia.

Οι επενδυτές αναμένουν σχεδόν με βεβαιότητα ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια την Τετάρτη, μια κίνηση που θα μπορούσε να τονώσει την αμερικανική οικονομία εν μέσω ενδείξεων επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας, ακόμη και αν ο πληθωρισμός παραμένει σταθερά πάνω από τον στόχο του 2% της Κεντρικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής της Fed αναμένεται να δώσουν επίσης περισσότερες πληροφορίες για τις προθέσεις τους σχετικά με τα επιτόκια για το επόμενο έτος περίπου.

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν επίσης τυχόν διαφωνίες μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed, μετά από δύο τέτοιες διαφωνίες στην τελευταία συνεδρίαση τον Ιούλιο. Οι επενδυτές έχουν υπολογίσει ότι υπάρχει 96% πιθανότητα η Fed να μειώσει τα επιτόκια κατά 0,25% και μόλις 4% πιθανότητα να προχωρήσει σε μείωση 0,50%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.

Οποιαδήποτε προοπτική από τη Fed «βρίσκεται σε ασταθές έδαφος», δήλωσε ο Thierry Wizman, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και επιτοκίων της Macquarie Group.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ είναι όλο και πιο απρόθυμες να προσλάβουν προσωπικό, η Fed θα μειώσει το επιτόκιο 0,25%, αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, για τους σκληροπυρηνικούς της FOMC, η πολιτική της Fed δεν φαίνεται αυστηρή. Επομένως, ο Powell θα προσφέρει ισορροπία», δήλωσε ο Wizman, προσθέτοντας ότι αναμένει ο πρόεδρος της Fed να επισημάνει τον κίνδυνο επιβράδυνσης της αύξησης της απασχόλησης, αλλά να αποφύγει να προαναγγείλει περισσότερες μειώσεις μετά τον Σεπτέμβριο.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές βγαίνουν από μια υποτονική συνεδρίαση, όπου οι βασικοί δείκτες των ΗΠΑ έκλεισαν με μικρές μεταβολές.