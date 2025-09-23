Wall Street: Μεικτά πρόσημα κοντά στα επίπεδα ρεκόρ 

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τρίτη καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τους κινδύνους της ανόδου της αγοράς σε επίπεδα ρεκόρ για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 υποχωρεί 0,30% στις 6.673 μονάδες, έχοντας, όμως φθάσει σε νέο ιστορικό υψηλό, ενδοσυνεδριακά.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει πτώση 0,45%, στις 22.685μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,03%, στις 46.380 μονάδες. Η θετική, αυτή, κίνηση υποστηρίχθηκε και από την άνοδο της μετοχής της Boeing.

Η μετοχή ανέβηκε αμέσως μετά την επαινετική αναφορά του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πρόεδρο του Ουζμπεκιστάν, Shavkat Mirziyoyev, για την υπογραφή μιας «μεγάλης συμφωνίας» με την αεροδιαστημική εταιρεία, αξίας άνω των 8 δισ. δολαρίων. Οι μετοχές ενισχύθηκαν επίσης από τις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας για μια «τεράστια» συμφωνία με την Boeing.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις βασικοί δείκτες έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τη Δευτέρα - σημειώνοντας τρεις συνεχόμενες κερδοφόρες συνεδριάσεις για τον S&P 500 - και κατέγραψαν νέα ενδοημερήσια ρεκόρ εκείνη την ημέρα.

Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν πάνω από 2%, ενώ η Oracle κατέγραψε πτώση 4%, καθώς προέκυψαν ανησυχίες σχετικά με το εμπόριο Τεχνητής Νοημοσύνης, ετά την ανακοίνωση της πρώτης εταιρείας ότι θα επενδύσει 100 δισ. δολάρια στην OpenAI για την κατασκευή data centers.

Βέβαια, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα, από πλευράς αναλυτών, σχετικά με το αν ο τομέας της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να συνεχίσει να ενισχύει τις μετοχές των ΗΠΑ, ιδίως δεδομένων των κινδύνων που συνδέονται με τις υψηλές αποτιμήσεις της αγοράς.

Ο Joe Davis, επικεφαλής οικονομολόγος της Vanguard, σημείωσε ότι η εκρηκτική ανάπτυξη και υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνδυασμό με την τελευταία μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, είναι οι δύο σημαντικοί παράγοντες που οδήγησαν σε υψηλότερους πολλαπλασιαστές.

Τα τελευταία στοιχεία του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών - που είναι το μέτρο πληθωρισμού που προτιμά η Fed - θα δημοσιευθούν την Παρασκευή και αναμένεται να δώσουν ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής για το υπόλοιπο του έτους.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης την αυξανόμενη πιθανότητα κλεισίματος της κυβέρνησης πριν από την προθεσμία της 30ης Σεπτεμβρίου, μετά την απόρριψη από τη Γερουσία την περασμένη εβδομάδα των προτάσεων των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών για τουλάχιστον προσωρινή χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.