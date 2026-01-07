Wall Street: Μεικτά πρόσημα και νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για Dow Jones και S&P 500

Νέα ιστορικά ρεκόρ σημείωσαν την Τετάρτη ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 και ο βιομηχανικός Dow Jones Industrial Average, συνεχίζοντας την ισχυρή τους πορεία από την αρχή του 2026, αν και η άνοδος έχει χάσει μέρος της δυναμικής της.

Ο S&P 500 καταγράφει οριακή άνοδο 0,05% στις 6.948,36 μονάδες. Ο Dow Jones κινείται με πτώση 0,32%. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 0,35%, στις 23.268,124 μονάδες.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου διαγράφουν πτωτική πορεία αμέσως μετά τη δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν έως και 50 εκατ.βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ, προκαλώντας ανησυχίες για την αύξηση της προσφοράς.

Αντίθετα, οι μετοχές εταιρειών διύλισης πετρελαίου, όπως η Valero Energy και η Marathon Petroleum σημείωσαν άνοδο 4% και άνω του 1% αντίστοιχα, έπειτα από πληροφορίες ότι οι πωλήσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα θα συνεχιστούν επ' αόριστον και ότι οι κυρώσεις θα μειωθούν.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές στο σύνολό τους παρουσίασαν άνοδο στη συνεδρίαση της Τρίτης, καθώς οι επενδυτές φάνηκαν να αγνοούν τις ανησυχίες για την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα το Σαββατοκύριακο.

«Η αντίδραση της αγοράς στα τεκταινόμενα στη Βενεζουέλα υπογραμμίζει το χάσμα μεταξύ των ειδήσεων, όπως παρουσιάζονται στον Τύπο και της πραγματικής εξέλιξης των τιμών. Αν και η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο αποτελεί ένα σημαντικό γεωπολιτικό γεγονός, δεν έχει άμεσες επιπτώσεις στην προσφορά πετρελαίου – τον παράγοντα που πραγματικά ενδιαφέρει τις αγορές», δήλωσε στο CNBC ο Angelo Kourkafas, υπεύθυνος στρατηγικών επενδύσεων σε όλο τον κόσμο στην Edward Jones.

«Εν τω μεταξύ, η ανάκαμψη που έχει ξεκινήσει από την αρχή της εβδομάδας αντανακλά τα θετικά θεμελιώδη μεγέθη, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης διεύρυνσης της δυναμικής των κερδών τόσο εντός όσο και εκτός του τομέα των τεχνολογικών εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της παγκόσμιας επενδυτικής στρατηγικής του Wells Fargo Investment Institute, Paul Christopher, δήλωσε ότι η «κοινωνική ηρεμία» θα είναι καθοριστική για την πορεία της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς.

«Εάν η τρέχουσα κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν συνεργαστεί με τις ΗΠΑ ή εάν ο στρατός ή η αντιπολίτευση χάσουν την υπομονή τους περιμένοντας τις εκλογές, θα μπορούσαμε να δούμε ένα νέο κύμα κοινωνικής αναταραχής που μαίνεται εδώ και καιρό στη χώρα – κάτι που πιθανότατα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τις μετοχές των ΗΠΑ», δήλωσε ο Christopher.

«Εάν οι ΗΠΑ μπορούν να βοηθήσουν τον λαό της Βενεζουέλας να αξιοποιήσει καλύτερα τους πετρελαϊκούς πόρους του και να προωθήσει ανοιχτές και ειλικρινείς εκλογές, τότε υπάρχει η δυνατότητα οι ΗΠΑ να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα και να αναπτύξουν ισχυρότερους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ και της Λατινικής Αμερικής – κάτι που θα μπορούσε να έχει θετική επίδραση στις αγορές των ΗΠΑ», είπε.