Wall Street: Μεικτά πρόσημα εν όψει της λήξης του shutdown

Με μεικτά πρόσημα κινείται την Τετάρτη το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average ανέβηκε σε νέα υψηλά επίπεδα επεκτείνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, με την προοπτική ενός τέλους της διακοπής - ρεκόρ της λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται με άνοδο 0,77% στις 48.297,08 μονάδες, και έφτασε σε νέο υψηλό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει οριακή πτώση 0,03%, στις 6.844,38 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite υποχωρεί 0,53%, στις 23.436,318 μονάδες.

Οι επενδυτές παρακολουθούν με ενδιαφέρον την Ουάσιγκτον, καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενδέχεται να επαναλειτουργήσει ήδη από το τέλος αυτής της εβδομάδας.

Το βράδυ της Δευτέρας, η Γερουσία ψήφισε ένα νομοσχέδιο για τις δαπάνες, το οποίο στη συνέχεια προωθήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τελική ψηφοφορία. Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Βουλή, Steve Scalise, δήλωσε την Τετάρτη στο CNBC ότι αναμένει η Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο γύρω στις 7 μ.μ. ET.

«Βρισκόμαστε στην πιο μακρά διακοπή λειτουργίας στην ιστορία», δήλωσε ο Josh Chastant, διαχειριστής χαρτοφυλακίου δημόσιων επενδύσεων προσθέτοντας ότι «σίγουρα θα ήταν ευπρόσδεκτο να αρχίσουμε να βλέπουμε» περισσότερες δημοσιεύσεις οικονομικών δεδομένων, δεδομένων των ενδείξεων αδυναμίας στην αγορά εργασίας. «Αυτή τη στιγμή, το επίκεντρο είναι να ξεπεράσουμε την κατάσταση και, όταν τελικά αποφασιστούν οι όροι για την επαναλειτουργία, τότε ίσως υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς σκεφτόμαστε την παράταση μέχρι τον Ιανουάριο».

Καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για το τέλος της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας, η οποία έχει πλέον εισέλθει στην 43η ημέρα, οι τελευταίες κινήσεις στην αγορά αντικατοπτρίζουν «μια ημέρα με διχασμένες τάσεις», δήλωσε ο Chastant, σημειώνοντας ότι οι ελπίδες των επενδυτών για επανέναρξη της λειτουργίας φαίνονται στην άνοδο των βασικών χρηματοοικονομικών τίτλων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με του αναλυτές, η υπεραπόδοση του Dow Jones υποστηρίχθηκε από εταιρείες του συγκεκριμένου τομέα, όπως η Goldman Sachs, JPMorgan και American Express. Και οι τρεις μετοχές σημείωσαν νέα ρεκόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άλλες μετοχές των οποίων η τύχη είναι στενά συνδεδεμένη με την οικονομία, όπως η Caterpillar, σημείωσαν επίσης άνοδο.

Οι μετοχές των τραπεζών σε ολόκληρη την αγορά ακολούθησαν την Goldman, την JPMorgan και την American Express, σημειώνοντας άνοδο. Παράλληλα με αυτές τις μετοχές, η Morgan Stanley, η Wells Fargo και η Bank of America σημείωσαν νέα υψηλά. Το Financial Select SPDR Fund (XLF), το οποίο παρακολουθεί τον χρηματοοικονομικό τομέα του S&P 500, σημείωσε άνοδο 1%.

Πέρα από τον χρηματοοικονομικό τομέα, ο τομέας της Τεχνητής Νοημοσύνης συνέχισε την αστάθεια που παρατηρήθηκε αυτό το μήνα, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να αισθάνονται ανησυχία ότι οι αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών ενδέχεται να είναι υπερβολικές μετά την πρόσφατη άνοδό τους. Οι μετοχές της Advanced Micro Devices σημείωσαν άνοδο άνω του 9%, αλλά άλλες, όπως της Oracle και της Palantir Technologies, σημείωσαν πτώση.

«Υπάρχει πραγματική ζήτηση και χρήση για την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο Chastant στο CNBC. «Τα κέρδη των εταιρειών τεχνολογίας ήταν και πάλι αρκετά ισχυρά, οπότε δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα ότι πρόκειται για φούσκα σε αυτό το σημείο, απλώς ότι οι τιμές είναι υψηλές».

«Κατά τη γνώμη μας, δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να μειώσουμε λίγο τις θέσεις μας, να ρευστοποιήσουμε κάποια κέρδη και να διαφοροποιηθούμε σε άλλα σημεία των αγορών μετοχών», συνέχισε.

Την Τρίτη, παρατηρήθηκε μια αντίθεση μεταξύ των δύο αγορών, με τον Dow Jones να σημειώνει άνοδο άνω των 550 μονάδων και τον Nasdaq να υποχωρεί. Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης ήταν ο τομέας με την καλύτερη απόδοση, χάρη στην άνοδο μετοχών όπως της Eli Lilly και της Johnson & Johnson, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε τμήματα της αγοράς με χαμηλότερες αποτιμήσεις.