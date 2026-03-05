Wall Street: Απώλειες λόγω των ανησυχιών για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Σημαντική πτώση καταγράφουν για την Πέμπτη οι δείκτες της Wall Street, εν μέσω των συνεχιζόμενων ανησυχιών για την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις πληθωριστικές πιέσεις στην αμερικανική οικονομία.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Dow Jones υποχωρούσε 1,97% στις 47.778 μονάδες, ο S&P 500 έχανε 1,27% στις 6.782 μονάδες και ο Nasdaq έπεφτε 1,17% στις 22.540 μονάδες.

Οι μετοχές της Berkshire Hathaway κατέγραψαν άνοδο πάνω από 1%, αφού ο όμιλος ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ξανά επαναγορά ιδίων μετοχών για πρώτη φορά από το 2024. Ο διευθύνων σύμβουλος Greg Abel αγόρασε επίσης μετοχές αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2025. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate crude αυξάνονται περίπου 4%, ξεπερνώντας τα 77 δολάρια το βαρέλι. Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent crude σημείωσε άνοδο πάνω από 3%, ξεπερνώντας τα 83 δολάρια το βαρέλι. Και οι δύο τιμές είχαν σταθεροποιηθεί την προηγούμενη ημέρα συναλλαγών.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές είχαν σημειώσει άνοδο στη συνεδρίαση της Τετάρτης, ενισχυμένες από τα κέρδη σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ημιαγωγών. Ο Dow Jones Industrial Average διέκοψε ένα σερί τριών ημερών πτώσης, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq Composite έκλεισαν τη μέρα με ισχυρά κέρδη.

«Τα πράγματα αλλάζουν σταδιακά. Έχουμε ένα γεωπολιτικό “σοκ”, προφανώς, και ακόμη προσπαθούμε να κατανοήσουμε πώς μπορεί να επηρεάσει τις μετοχές», δήλωσε στο CNBC.η Savita Subramanian, στρατηγικός επενδυτής, υπεύθυνη αμερικανικών μετοχών και ποσοτικής ανάλυσης για την Bank of America Securities.

«Πέρα από αυτό, βλέπουμε επίσης ότι η δυναμική αρχίζει να υποχωρεί για ορισμένους από τους μεγάλους ωφελημένους της περιόδου με πολύ χαμηλά επιτόκια», πρόσθεσε.

Οι φόβοι για διακοπή της περιφερειακής προμήθειας πετρελαίου και φυσικού αερίου μειώθηκαν αφού ο πρόεδρος Donald Trump δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να παρέχουν ασφάλιση κινδύνου και συνοδεία σε πλοία στον Περσικό Κόλπο, ώστε να διασφαλιστεί η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για το πότε τα στενά — από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου — θα είναι πλήρως ασφαλή για τα πετρελαιοφόρα.

Ο Υπουργός Άμυνας Pete Hegseth δήλωσε σε ενημέρωση δημοσιογράφων ότι οι ΗΠΑ «κερδίζουν αποφασιστικά» στη σύγκρουση με το Ιράν και ότι περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις κατευθύνονται στην περιοχή.

Ξεχωριστά, ο Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent δήλωσε ότι ο παγκόσμιος δασμός 15% που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Trump πιθανότατα θα τεθεί σε ισχύ μέσα στην εβδομάδα.