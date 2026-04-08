Wall Street: Κέρδη άνω του 2,5% φέρνει η εκεχειρία στη Μ. Ανατολή

Μεγάλη άνοδο, άνω του 2,5%, καταγράφουν οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν. Με τον τρόπο αυτό «πάγωσε» μια σύγκρουση πέντε εβδομάδων που είχε κλείσει μια κρίσιμη θαλάσσια οδό για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και είχε προκαλέσει αναταραχή στις τιμές των μετοχών.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average καταγράφει άνοδο 2,62% στια 47.803,37 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 ενισχύεται κατά 2,56%, στις 6.786,01 μονάδες, Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 3,17%, στις 22.716,081 μονάδες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου West Texas Intermediate υποχώρησαν περισσότερο από 17% στα 93,42 δολάρια το βαρέλι μετά τη δήλωση του Τραμπ. Το Brent παράδοσης Ιουνίου σημείωσε πτώση άνω του 16% στα 91,65 δολάρια ανά βαρέλι.

«Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί μια εφαρμόσιμη βάση για διαπραγμάτευση», ανακοίνωσε ο Τραμπ, ταυτόχρονα με την εκεχειρία των δύο εβδομάδων.

Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι η «διπλής κατεύθυνσης» κατάπαυση του πυρός εξαρτάται από τη συμφωνία του Ιράν για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν συμφώνησε να επανανοίξει τη θαλάσσια οδό για δύο εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι θα σταματήσουν όλες οι επιθέσεις, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν. Η δήλωση ανέφερε ότι η διέλευση θα πρέπει να συντονίζεται με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν. Το Ισραήλ συμφώνησε επίσης με την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με δημοσιογραφικές αναφορές.

«Δεν αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη ότι ανακοινώθηκε μια προσωρινή ανάπαυλα στη σύγκρουση με το Ιράν. Η αγορά έχει γίνει πολύ καλύτερη στο να προβλέπει την επόμενη κίνηση του Τραμπ», δήλωσε ο Jay Woods, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών στη Freedom Capital Markets. «Η ανησυχία τώρα είναι αν αυτό το διάστημα δύο εβδομάδων θα οδηγήσει σε λύση».

Οι μετοχές ενισχύθηκαν περαιτέρω αφού ο Τραμπ ανέφερε το πρωί της Τετάρτης ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ιράν για την απομάκρυνση πυρηνικού υλικού από τη χώρα και ότι οι δύο χώρες συζητούν την άρση δασμών και κυρώσεων για το Ιράν.

Η άνοδος οδηγήθηκε από μετοχές που είχαν δεχθεί τη μεγαλύτερη πίεση από την έναρξη της σύγκρουσης. Οι μετοχές ημιαγωγών, που είναι ευάλωτες σε διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, κατέγραψαν άνοδο, με το VanEck Semiconductor ETF (SMH) να αυξάνεται σχεδόν κατά 5%. Η Broadcom ενισχύθηκε κατά 4%, ενώ η Micron Technology σημείωσε άνοδο 7%.

Οι διεθνείς αγορές που εξαρτώνται περισσότερο από εισαγωγές ενέργειας κινήθηκαν ανοδικά, με το iShares MSCI Emerging Markets ETF να αυξάνεται περίπου κατά 5%. Οι μετοχές της Νότιας Κορέας εκτινάχθηκαν κατά 10%. Οι μικρής κεφαλαιοποίησης εταιρείες, που έχουν μεγαλύτερη κυκλική έκθεση, σημείωσαν επίσης άνοδο σχεδόν 3%.

Αντίθετα, οι ενεργειακές μετοχές που είχαν ενισχυθεί από την έναρξη της σύγκρουσης υποχώρησαν, με τις μετοχές της Exxon Mobil και της Chevron να καταγράφουν πτώση άνω του 5% η καθεμία.