Wall Street: Η προσδοκία για μείωση επιτοκίων έφερε κέρδη

Άνοδο σημείωσαν οι βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, την Παρασκευή, μετά την ανάκαμψη των τιμών των μετοχών που οφείλεται στις δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, John Williams, ο οποίος υπονόησε ότι η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται να μειώσει εκ νέου τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 1,08% στις 46.245,41 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,98%, στις 6.602,99 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite κινήθηκε επίσης ανοδικά κατά 0,88%, στις 22.273,083 μονάδες.

Οι δηλώσεις ενός σημαντικού μέλους της FED όπως ο John Williams οδήγησαν τους επενδυτές να αυξήσουν τις προσδοκίες τους ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει πράγματι σε μείωση τον Δεκέμβριο, για τρίτη φορά, φέτος. Οι επενδυτές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed εκτιμούν επί του παρόντος ότι η πιθανότητα μείωσης κατά 0,25% είναι μεγαλύτερη από 70%, μια απότομη αύξηση από το 39,1% που εκτιμούσαν την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

«Θεωρώ ότι η νομισματική πολιτική είναι ελαφρώς περιοριστική, αν και σε μικρότερο βαθμό από ό,τι πριν από τις πρόσφατες ενέργειές μας», δήλωσε ο Williams σε ομιλία του στο Σαντιάγο της Χιλής. «Ως εκ τούτου, εξακολουθώ να βλέπω περιθώρια για περαιτέρω προσαρμογή, στο εγγύς μέλλον του στόχου, για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, ώστε να μετακινηθεί η στάση της πολιτικής πιο κοντά στο ουδέτερο εύρος, διατηρώντας έτσι την ισορροπία μεταξύ της επίτευξης των δύο στόχων μας».

Οι μετοχές που θα μπορούσαν να επωφεληθούν περισσότερο από τα χαμηλότερα επιτόκια που ενισχύουν τις καταναλωτικές δαπάνες συνέβαλαν στην ανάκαμψη της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των Home Depot, Starbucks και McDonald’s. Οι επενδυτές ελπίζουν ότι η χαλαρότερη νομισματική πολιτική θα αναζωογονήσει την υποτονική οικονομία και θα δικαιολογήσει τις ιστορικά υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών τεχνολογίας.

«Πιστεύουμε ότι σίγουρα πρέπει να γίνει μείωση», δήλωσε ο Jay Hatfield, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Infrastructure Capital Advisors, στο CNBC. «Θα εξαρτηθεί από την επόμενη έκθεση για την απασχόληση. Θα πρέπει να είναι αρκετά αδύναμη, νομίζω, για να πείσει τον κόσμο να κάνει μείωση».

Οι δείκτες ανακάμπτουν μετά από μια βίαιη αντιστροφή της αγοράς στην τελευταία συνεδρίαση. Ο Dow σε κάποιο σημείο την Πέμπτη ανέβηκε πάνω από 700 μονάδες, καθώς οι επενδυτές χαιρέτισαν την εξαιρετική έκθεση κερδών της Nvidia για το τρίτο τρίμηνο. Ο δείκτης αναφοράς, μαζί με τον S&P 500 και τον Nasdaq Composite, έκλεισε την ημέρα με απότομη πτώση, καθώς η άνοδος της Nvidia εξασθένησε και αυξήθηκαν οι ανησυχίες ότι η Fed θα παραμείνει αμετάβλητη τον Δεκέμβριο όσον αφορά τα επιτόκια.

Ακόμη και με τις κινήσεις της Παρασκευής, οι τρεις βασικοί δείκτες εξακολουθούν να κατευθύνονται προς μεγάλες απώλειες αυτή την εβδομάδα. Ο S&P 500 έχει υποχωρήσει περίπου 2% από την αρχή της εβδομάδας, όπως και ο Dow των 30 μετοχών. Ο Nasdaq έχει χάσει περίπου 3%.

Όσον αφορά την πρόσφατη πίεση, ο Hatfield πιστεύει ότι «πρόκειται για μια φυσιολογική, εποχική υποχώρηση της αποτίμησης μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων», προσθέτοντας ότι «το τμήμα της αγοράς που αποτελεί φούσκα βρίσκεται σε φάση εξάλειψης».

Αυτό περιλαμβάνει το bitcoin, το οποίο υποχώρησε περίπου 3% την Παρασκευή, με τις απώλειές του από την αρχή της εβδομάδας να ξεπερνούν το 11%. Το κρυπτονόμισμα έχει πέσει σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από τον Απρίλιο, καθώς οι επενδυτές έχουν μειώσει την ανάληψη κινδύνων στην αγορά.

«Το μόνο πραγματικό ερώτημα είναι: "Πού βρίσκεται το κατώτατο σημείο;"», δήλωσε ο Hatfield σχετικά με την ευρύτερη αγορά.