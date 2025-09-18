Wall Street: Η μείωση επιτοκίων οδηγεί σε νέα ρεκόρ με οδηγό τις Big Tech

Σε νέα ιστορικά υψηλά κινούνται την Πέμπτη οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μετά τη μείωση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Fed, η οποία οδήγησε τους traders εκ νέου στις μετοχές υψηλής τεχνολογίας. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι η Fed άφησε να εννοηθεί ότι θα επακολουθήσουν και άλλες μειώσεις.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται ανοδικά κατά 0,45%, στις 46.224,74 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,71%, στις 6.647,30 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,22%, στις 22.472,142 μονάδες.

Οι μετοχές της Intel ανακάμπτουν κατά περίπου 26% μετά την ανακοίνωση της Nvidia ότι θα επενδύσει 5 δισ. δολάρια στην εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών για την από κοινού ανάπτυξη προϊόντων για κέντρα δεδομένων και υπολογιστές.

Οι μετοχές της Nvidia σημειώνουν άνοδο άνω του 3%. Οι μετοχές αρκετών άλλων μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, οι οποίες τείνουν να υπεραποδίδουν σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, σημείωσαν επίσης άνοδο, με την Palantir να σημειώνει άνοδο 4%, τη Micron 5% και τη μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, και την Tesla να σημειώνουν μικρότερη άνοδο.

Οι κινήσεις αυτές ακολουθούν μια ασταθή ημέρα συναλλαγών, την Τετάρτη, μετά την αναμενόμενη μείωση του βασικού επιτοκίου της Fed κατά 0,25%. Ο Dow Jones ήταν ο μόνος δείκτης που σημείωσε άνοδο, ανεβαίνοντας 260 μονάδες, ή περίπου 0,6%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite έκλεισαν τη συνεδρίαση με απώλειες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την απόφαση μείωσης επιτοκίων, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, έβαλε φρένο στις ελπίδες των επενδυτών ότι η κεντρική τράπεζα θα ακολουθήσει μια μακρά πορεία μείωσης των επιτοκίων φέτος, καθώς χαρακτήρισε την τελευταία μείωση «διαχείριση κινδύνου». Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προβλέπουν δύο ακόμη μειώσεις φέτος, αλλά μόνο μία το 2026, ενώ οι επενδυτές είχαν υπολογίσει δύο έως τρεις ακόμη μειώσεις το επόμενο έτος.

Αν και δεν αναμένουμε να υποχωρήσει η πολιτική πίεση που ασκείται στον Powell τώρα που έχει μειώσει τα επιτόκια, αναμένουμε ότι οι επενδυτές θα επικεντρωθούν εκ νέου στα θεμελιώδη μεγέθη», δήλωσε ο Ρόμπερτ Σέιν, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Blanke Schein Wealth Management. «Οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορούν πλέον να επικεντρώσουν εκ νέου την προσοχή τους στην απορρύθμιση, τα κέρδη, την αναθέρμανση της αγοράς IPO και τις εναπομένουσες εμπορικές διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη».

«Τώρα που τα επιτόκια έχουν κινηθεί προς τα κάτω και η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να μειώσει τα επιτόκια ακόμη μερικές φορές, είμαστε ακόμη πιο αισιόδοξοι για τις μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών και χρηματοοικονομικών εταιρειών», πρόσθεσε ο Schein.

Παρά τις απώλειες της Τετάρτης, ο S&P 500 και ο Nasdaq εξακολουθούν να κατευθύνονται προς εβδομαδιαία κέρδη, με άνοδο 0,9% και 1,7% αντίστοιχα κατά τη διάρκεια της περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς βρίσκεται σε πορεία για την έκτη θετική εβδομάδα επί συνόλου των τελευταίων επτά, ενώ ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή τεχνολογικών εταιρειών, βρίσκεται σε πορεία για την τρίτη συνεχόμενη θετική εβδομάδα. Ο Dow έχει άνοδο 0,7% αυτή την εβδομάδα.