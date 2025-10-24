Κέρδη και νέα ιστορικά υψηλά στη Wall Street

Με νέα υψηλά ξεκίνησε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς τα θετικά στοιχεία για τον πληθωρισμό ενίσχυσαν την αισιοδοξία των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μπορεί να συνεχίσει την πολιτική μείωσης των επιτοκίων, ενισχύοντας την αμερικανική οικονομία και δικαιολογώντας τις υψηλότερες αποτιμήσεις των μετοχών.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης Dow Jones σημειώνει κέρδη 1,11% στις 47.252,53 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται περίπου 1% (0,97%) στις 6.802,79 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ισχυροποιείται κατά 1,31% στις 23.242,893 μονάδες. Και οι τρεις κύριοι δείκτες έφτασαν σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η έκθεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Σεπτεμβρίου - η οποία καθυστέρησε λόγω του shut down της αμερικανικής κυβέρνησης - αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, ανεβάζοντας τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο 3%, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Αυτό είναι λίγο κάτω από το 0,4% και το 3,1% που είχαν προβλέψει οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones. Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) διαμορφώθηκε στο 0,2% τον περασμένο μήνα και στο 3% σε ετήσια βάση, επίσης χαμηλότερα από τις προβλέψεις του Dow Jones για 0,3% και 3,1% αντίστοιχα.

Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων του ΔΤΚ, οι επενδυτές ενίσχυσαν τις προσδοκίες τους ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων και στις δύο εναπομένουσες συνεδριάσεις της για το τρέχον έτος. Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι πιθανότητες για μείωση τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν αρχικά στο 98,5% από περίπου 91% πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων. Οι πιθανότητες για μείωση την επόμενη εβδομάδα παρέμειναν πάνω από 95%.

Οι ελπίδες ότι περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων θα τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα οδήγησαν σε άνοδο τις μετοχές των τραπεζών κατά τη διάρκεια της ημέρας, με σημαντικές εταιρείες όπως η JPMorgan, η Wells Fargo και η Citigroup να σημειώνουν άνοδο άνω του 2%. Άλλες εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως η Goldman Sachs και η Bank of America, σημείωσαν παρόμοια άνοδο.

Βεβαίως, ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή παρουσίασε μια μικρή άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τα περισσότερα οικονομικά στοιχεία της κυβέρνησης — συμπεριλαμβανομένων των εβδομαδιαίων και μηνιαίων στοιχείων για την απασχόληση — παραμένουν αναβληθέντα λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης.