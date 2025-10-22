Wall Street: Απώλειες στους κύριους δείκτες - «Βαρίδι» Netflix και Texas Instruments

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι συναλλαγές στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, την Τετάρτη, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα εταιρειών όπως η Netflix και η Texas Instruments επηρέασαν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα.

Αναλυτικότερα, ο Dow Jones καταγράφει πτώση 0,33% στις 46.768,40 μονάδες, ενώ και o S&P 500 κινείται στην κόκκινη ζώνη του ταμπλό, με απώλειες 0,40% στις 6.708,65 μονάδες. Σε πτώση και ο Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, στο -0,82% και τις 22.765,60 μονάδες.

Οι μετοχές της Texas Instruments βρέθηκαν υπό πίεση την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 5%, αφού τα τελευταία αποτελέσματα των κερδών της ήταν επίσης χαμηλότερα από τα αναμενόμενα. Οι προβλέψεις για τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου της εταιρείας ημιαγωγών ήταν επίσης απογοητευτικές.

Αυτά τα αποτελέσματα επηρέασαν ευρύτερα τον τομέα των ημιαγωγών. Σημαντικές εταιρείες όπως η On Semiconductor και η Advanced Micro Devices σημείωσαν πτώση 3% η καθεμία, ενώ η Micron Technology υποχώρησε περισσότερο από 2%.

Οι μετοχές της Netflix επηρέασαν επίσης αρνητικά την αγορά. Η μετοχή υποχώρησε κατά 9% μετά την ανακοίνωση των απογοητευτικών αποτελεσμάτων της εταιρείας streaming, η οποία επικαλέστηκε μια διαφορά με τις φορολογικές Αρχές της Βραζιλίας ως λόγο για την υποαπόδοση.

Από την άλλη πλευρά, η Intuitive Surgical ήταν η νικήτρια της συνεδρίασης της Τετάρτης, με τις μετοχές της να σημειώνουν άνοδο 14% χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα των κερδών και των εσόδων της.

«Ίσως εν μέσω των αναφορών ότι τα αποτελέσματα των εταιρικών κερδών των ΗΠΑ για το τρίτο τρίμηνο ήταν πολύ καλύτερα από το αναμενόμενο, να παραμένουν κάποιες ανησυχίες σχετικά με τις προβλέψεις της διοίκησης, καθώς η περίοδος των εταιρικών κερδών των ΗΠΑ επεκτείνεται για να καλύψει περισσότερες μετοχές και περισσότερους τομείς», ανέφερε σε σημείωμά του ο Τιερί Γουιζμάν, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και επιτοκίων της Macquarie Group.

«Οι λίγες αναφορές υψηλού προφίλ που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας (π.χ. Netflix, Texas Instruments) είχαν απαισιόδοξο τόνο», συνέχισε.

Ο Dow έρχεται από μια συνεδρίαση που έσπασε ρεκόρ, ξεπερνώντας για λίγο τις 47.000 μονάδες την Τρίτη, χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα της Coca-Cola και της 3M. Ωστόσο, ο S&P 500 και ο Nasdaq υστέρησαν, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την αναμενόμενη συνάντησή του την επόμενη εβδομάδα με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ο ίδιος σημείωσε ότι «ίσως δεν θα πραγματοποιηθεί».

Ωστόσο, οι επενδυτές ελπίζουν ότι η σειρά των επικείμενων εκθέσεων κερδών θα μπορούσε να είναι ο επόμενος καταλύτης που χρειάζονται οι μετοχές των ΗΠΑ για να συνεχίσουν την άνοδο. Τα κέρδη της Tesla που αναμένονται την Τετάρτη μετά το κλείσιμο της αγοράς θα ξεκινήσουν τις πολυαναμενόμενες εκθέσεις από την ομάδα των «Magnificent Seven» (Υπέροχων Επτά) τεχνολογικών εταιρειών.

Περισσότερο από το 75% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει τα αποτελέσματά τους μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες, σύμφωνα με την FactSet.