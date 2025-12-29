Wall Street: Απώλειες με φόντο τη ρευστοποίηση κερδών στις Big Tech

Πτωτικά κινούνται οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα λόγω των πιέσεων που δέχονται οι μετοχές του τομέα τεχνολογίας μετά μετά την άνοδο του S&P 500 σε νέα ρεκόρ την περασμένη εβδομάδα.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 υποχωρεί 0,44%, στις 6.899,27 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq χάνει 0,64%, στις 23.443,251 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 0,50%, στις 48.469,78 μονάδες.

Ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης δέχτηκε πιέσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Οι μετοχές της Nvidia υποχωρούν κατά περίπου 2%, επιστρέφοντας μέρος των κερδών άνω του 5% που είχαν σημειώσει την περασμένη εβδομάδα. Οι μετοχές των Palantir Technologies και Meta Platforms παρουσιάζουν, επίσης, απώλειες, όπως και οι Oracle και Advanced Micro Devices.

«Με δεδομένο ότι το οικονομικό ημερολόγιο αυτής της εβδομάδας είναι, σχεδόν, άδειο, το βασικό θέμα της αγοράς θα μπορούσε να είναι η εσωτερική δυναμική της», δήλωσε ο Chris Larkin, επικεφαλής συναλλαγών και επενδύσεων στην E-Trade της Morgan Stanley. «Αν οι μετοχές πρόκειται να κλείσουν ένα ακόμη έτος με διψήφια κέρδη σε υψηλά επίπεδα, πιθανότατα θα χρειαστούν την τεχνολογία για να δημιουργήσει τι μεγαλύτερο μέρος των αποδόσεων αυτών».

Στο μεταξύ, το ασήμι υποχώρησε περισσότερο από 7% μετά την διαμόρφωση της τιμής του στα 80 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά στην ιστορία του. Αυτό συμβαίνει καθώς το πολύτιμο μέταλλο σημείωσε τεράστια άνοδο το 2025, αυξάνοντας σχεδόν 150% και καθιστώντας το ένα από τα πιο δημοφιλή εμπορεύματα της χρονιάς. Το iShares Silver Trust (SLV) είχε ημερήσιες απώλειες άνω του 8%.

Αυτές οι κινήσεις έρχονται μετά την άνοδο του S&P 500 την Παρασκευή στο υψηλό ενδοημερήσιο επίπεδο 6.945,77, πριν κλείσει τη συνεδρίαση λίγο κάτω από το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της αγοράς, ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη Wall Street, με τον δείκτη αναφοράς να σημειώνει άνοδο άνω του 17% το 2025. Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 14%, οδεύοντας προς την καλύτερη χρονιά του από το 2021. Ο Nasdaq Composite υπεραπέδωσε από την αρχή του έτους, σημειώνοντας άνοδο άνω του 21%.

Η Wall Street βρίσκεται,επίσης, στην περίοδο του «ράλι του Άη- Βασίλη», όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται η ιστορικά ισχυρή περίοδος για το χρηματιστήριο στο κλείσιμο του έτους και στην αρχή του νέου χρόνου. Από το 1950, ο S&P 500 έχει σημειώσει μέση αύξηση άνω του 1% μεταξύ των τελευταίων πέντε ημερών διαπραγμάτευσης του έτους και των δύο πρώτων ημερών του νέου έτους, σύμφωνα με το Stock Trader’s Almanac.

Αν και δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα για μέσα στην εβδομάδα, οι επενδυτές θα έχουν μια ακόμη εικόνα για τη στάση της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ εν όψει του 2026, καθώς τα πρακτικά της κεντρικής τράπεζας από τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου αναμένεται να δημοσιευθούν την Τετάρτη.