Wall Street: Aπώλειες με το βλέμμα στη Fed

Ελαφρά πτωτικά κινούνται οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, την Πέμπτη, καθώς οι τιμές των μετοχών καταγράφουν μικρές μεταβολές εν όψει μιας νέας μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο.

Ο Dow Jones Industrial Average κινείται ελαφρά πτωτικά κατά 0,08%, στις 47.842,60 μοναδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει μικρή μείωση 0,08% στις 6.844,38 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει οριακή μείωση 0,03% στις 23.447,336 μονάδες.

Οι επενδυτές έδειξαν ενδιαφέρον για μια έκθεση της εταιρείας εύρεσης εργασίας Challenger, Gray & Christmas, από την οποία φάνηκε ότι οι περικοπές θέσεων εργασίας που είχαν ανακοινωθεί τον Νοέμβριο από αμερικανούς εργοδότες ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο για το έτος, καθώς η εταιρική αναδιάρθρωση, η τεχνητή νοημοσύνη και οι δασμοί συνέβαλαν στη μείωση των θέσεων εργασίας. Παράλληλα, την Τετάρτη, τα στοιχεία της ADP αποκάλυψαν μια εκπληκτική πτώση στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα.

Τα αυξανόμενα σημάδια ότι η αγορά εργασίας εξασθενεί έχουν οδηγήσει τη Wall Street στο συμπέρασμα ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 0,25% το κατά τη συνεδρίασή της στις 10 Δεκεμβρίου, την τελευταία του έτους. Οι αγορές εκτιμούν ότι υπάρχει 87% πιθανότητα μείωσης την επόμενη Τετάρτη, πολύ υψηλότερη από ό,τι πριν από μερικές εβδομάδες, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Την Πέμπτη, οι επενδυτές αγνόησαν σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία εβδομαδιαία στοιχεία για τις αιτήσεις ανεργίας, τα οποία έδειξαν ότι οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2022. Οι αιτήσεις ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 29 Νοεμβρίου ανήλθαν σε 191.000, μετά από εποχική προσαρμογή, μειωμένες κατά 27.000 από την προηγούμενη περίοδο και κάτω από την εκτίμηση του Dow Jones για 220.000.

Η Salesforce, που συμμετέχει στη συνθεση του Dow Jones σημείωσε κέρδη μετά την ανακοίνωση από την εταιρεία λογισμικού ισχυρότερων από το αναμενόμενο προβλέψεων για τα έσοδα.

Άλλες σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις αυτή την εβδομάδα θα γίνουν την Παρασκευή, όταν το Υπουργείο Εμπορίου θα δημοσιεύσει τα καθυστερημένα στοιχεία του Σεπτεμβρίου για τις καταναλωτικές δαπάνες και τα εισοδήματα, καθώς και τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, τον κύριο δείκτη πληθωρισμού της Fed. Το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν θα δημοσιεύσει επίσης την έρευνα καταναλωτών για τον Δεκέμβριο την Παρασκευή.

Και οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street βρίσκονται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τα κέρδη που σημείωσαν την Τετάρτη, αν και οι συναλλαγές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης συνέχισαν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Ο τομέας της τεχνολογίας ήταν ο πιο υπολειπόμενος μεταξύ των τομέων του S&P 500, με τις μετοχές της Microsoft, της Nvidia και της Broadcom να σημειώνουν απώλειες.

Οι μετοχές της Microsoft έκλεισαν 2,5% χαμηλότερα, μετά την αναφορά του The Information ότι η εταιρεία μείωσε τους στόχους πωλήσεων λογισμικού που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Microsoft διαψεύδει τους ισχυρισμούς της αναφοράς, γεγονός που οδήγησε την μετοχή να ανακάμψει από τα χαμηλά επίπεδα της συνεδρίασης.

«Η εναλλαγή συχνά αποκαλείται “η ψυχή μιας ανοδικής αγοράς’ και αυτός ο κύκλος χαρακτηρίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την πρωτοκαθεδρία των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, ακολουθούμενη από ευρύτερες κινήσεις σε άλλους κυκλικούς τομείς. Πρόσφατα, ωστόσο, η εναλλαγή από την τεχνολογία έχει μετατοπιστεί προς αμυντικούς τομείς, σηματοδοτώντας το πρώτο αξιοσημείωτο σημάδι αποστροφής προς τον κίνδυνο από την ανάκαμψη του Απριλίου», ανέφερε στο CNBC ο Adam Turnquist, επικεφαλής τεχνικός για την επενδυτική στρατηγική της LPL Financial. «Αν και αυτό θα μπορούσε να είναι απλώς μια υποχώρηση από τα υψηλά επίπεδα, οποιαδήποτε μετατόπιση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή».

Οι επενδυτές, ακόμη, παρακολουθούν τις εξελίξεις σχετικά με τις δασμολογικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ και τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεαστεί η εγχώρια αγορά εργασίας. Ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent δήλωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να αναδιαμορφώσει το δασμολογικό της πρόγραμμα, επικαλούμενη διάφορα τμήματα του νόμου περί εμπορίου του 1962, ακόμη και αν η τρέχουσα δασμολογική δομή δεν δικαιωθεί στην εκκρεμή υπόθεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.