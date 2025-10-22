Wall Street: Από τα FAANG στη λατρεία των MANGO

Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτητα φωτός, οι επενδυτές της Wall Street αποχαιρετούν σιγά-σιγά τα παλιά είδωλα τους και στρέφονται σε κάτι πιο καινούργιο, με μεγαλύτερες προσδοκίες και ελκυστικότερο «story».

Έτσι έφτασε η στιγμή η θρυλική πεντάδα FAANG και η ανίκητη επτάδα Magnificent 7, να παραδώσουν την σκυτάλη της επενδυτικής λατρείας στην νέα πεντάδα των MANGO. Όμως δεν έχουμε απλά αλλαγές στα ακρωνύμια. Έχουμε μια σημαντική μεταβολή στην επενδυτική φιλοσοφία, η οποία έχει αρχίσει να αποτυπώνεται ήδη στις τιμές των αντίστοιχων μετοχών.

Το ακρωνύμιο FAANG δημιουργήθηκε το 2013 από τον Jim Cramer, παρουσιαστή του τηλεοπτικού προγράμματος Mad Money στο CNBC. Ποιες ήταν οι FAANG; Η Facebook (νυν Meta), η Apple, η Amazon, η Netflix, η Google (νυν Alphabet). Ήταν η εποχή όπου η Facebook κυριαρχούσε στα social media, η Apple πρωτοπορούσε στο hardware, η Amazon άνοιγε νέους δρόμους στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η Nvidia έδινε άλλο νόημα στην τηλεόραση και η Google αποτελούσε την κεντρική πύλη του διαδικτύου. Οπότε απολύτως δικαιολογημένα οι FAANG είχαν μετατραπεί στις επίσημες αγαπημένες των επενδυτών, που επέλεγαν να πλοηγηθούν στις χρηματιστηριακές αγορές πάνω στο δυναμικό κύμα της τεχνολογίας.

Έφτασε το τέλος των FAANG; Ασφαλώς και όχι. Ωστόσο, υπήρξαν αλλαγές. Η Meta άλλαξε πορεία και από βασιλιάς του social media, πέρασε στο καταστροφικό Metaverse και τώρα στο Threads, ό,τι κι αν είναι αυτό. Η Apple δεν έχει λανσάρει κάποιο καινούργιο «game – changer». Η Amazon, που παλιά αποτελούσε το μονοπώλιο του e-commerce, πολιορκείται σήμερα από συνδικάτα και ανταγωνιστικές ρυθμιστικές αρχές, με την Walmart να μαθαίνει επιτέλους πώς λειτουργεί το online retail. Η Netflix, αφού εξουδετέρωσε την καλωδιακή τηλεόραση, μάχεται σήμερα με τα πανάκριβα συμβόλαια των παραγωγών της, προσπαθεί να καταπολεμήσει το «password sharing» και κυνηγά τον ισχυρό ανταγωνισμό. Και η Google, παραμένει Google, εστιάζοντας ωστόσο την προσοχή της στην DeepMind.

Επομένως, ενώ η πεντάδα των FAANG δεν έχει πεθάνει, οι επενδυτές αναζητούν κάτι πιο εντυπωσιακό και συναρπαστικό. Και έτσι πέρασαν από τις πλατφόρμες και το περιεχόμενο, στις υποδομές. Στις υποδομές, την υπολογιστική ισχύ, τα θεμελιώδη μοντέλα και την Τεχνητή Νοημοσύνη Και τι πιο συναρπαστικό από την γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη; Οπότε εδώ βρίσκεται και η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις FAANG και στις MANGO. Οι FAANG μας έβαλαν online. Οι MANGO βάζουν το διαδίκτυο να σκέφτεται.

Οπότε ας υποδεχθούμε το ακρωνύμιο MANGO, δηλαδή τις Microsoft, Anthropic, Nvidia, Google DeepMind και OpenAI.

H Microsoft συμμετέχει σε αυτήν την νέα εκλεκτή ομάδα, όχι μόνο λόγω του 49% που κατέχει στην OpenAI. Αλλά κυρίως διότι διαθέτει μια σειρά από εφαρμογές και εργαλεία όπως το Microsoft Copilot, το Microsoft 365 Copilot, το GitHub Copilot, το Azure OpenAI Service, το Azure AI Foundry, το Copilot Studio και το AI Builder (Power Platform), στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

H Anthropic είναι μια startup AI, που ιδρύθηκε το 2021 από πρώην στελέχη της OpenAI. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει καταφέρει να συγκεντρώσει κεφάλαια περισσότερα από $25 δισ., με κύριους επενδυτές την Amazon ($8 δισ.) και την Google ($3 δισ.), και έχει φτάσει σε ετήσια έσοδα της τάξης των $9 δισ., με στόχο τα $26 δισ. μέχρι το τέλος του 2026. Η Anthropic εστιάζει σε generative AI μοντέλα, agentic systems και βιομηχανικές εφαρμογές όπως coding, cybersecurity και enterprise tools. Η ναυαρχίδα της, είναι η οικογένεια μοντέλων Claude, δηλαδή το Claude Sonnet 4.5, το Claude Opus 4.1, το Claude Haiku 4.5, το Claude Code, το Claude Developer Platform, καθώς και το Open-source εργαλείο Petri Tool.

Η Nvidia, η οποία από την παραγωγή καρτών γραφικών για ρεαλιστικούς ωκεανούς και πεδία διαστημικών πολέμων στο World of Warcraft, σήμερα παράγει chips που κάνουν το ChatGPT «έξυπνο». Στην ουσία, η Nvidia δεν κάνει απλά surfing πάνω στο κύμα της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά αντιθέτως είναι η δημιουργός του ίδιου του κύματος. Όπως έλεγαν και οι χρυσοθήρες στο Φαρ-Γουέστ, τα σίγουρα λεφτά στις εξορύξεις τα έβγαζαν όσοι πωλούσαν φτυάρια. Και η Nvidia κατασκευάζει και πουλάει τα «φτυάρια» της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Google DeepMind βλέπει την AI ως ένα εργαλείο για επιστημονική ανακάλυψη και βιωσιμότητα. Η εφαρμογή της στον χώρο του πλάσματος, στις fluid dynamics solutions, στα bioacoustics, στη ρομποτική, στα logistics με τη διαχείριση ηλεκτρικών στόλων οχημάτων, καθώς και στην έρευνα για τον καρκίνο αποτελούν τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της. Σε ερευνητικό και εμπορικό επίπεδο οι Gemini 2.5 Series, οι Gemini Robotics 1.5 / ER, η AlphaGenome για τη γονιδιωματική έρευνα, η Gemma Model, η CodeMender στο χώρο της κυβερνοασφάλειας, η Genie 3, η Veo 3 & Flow και η AlphaEvolve, αποτελούν στο χώρο τους, τους απόλυτους «game changers»

Η OpenAI η οποία έχει συγκεντρώσει περισσότερα από $40 δισ. κεφάλαια από εταιρείες τεχνολογίας όπως είναι η Microsoft, η Apple, η NVIDIA και η SoftBank, είναι πρωτοπόρος στον generative AI, γνωστή για τα GPT μοντέλα και το ChatGPT που ξεκίνησε την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης το 2022. Ουσιαστικά η OpenAI εξελίχθηκε από ένα ερευνητικό lab σε έναν παγκόσμιο βοηθό, με το ChatGPT να γίνεται interface για τα πάντα. Οι διασημότερες εφαρμογές της είναι το ChatGPT, οι GPT-4.5 / o3/o4 Series, η Sora, η Operator, η GPT-4o Realtime API, η Fine-Tuning API στο χώρο της Υγείας, οι Assistants API σε εφαρμογές CRM και το OpenAI o1/o3 System, που χρησιμοποιείται ευρέως στον χώρο των επιστημονικών ερευνών.

Οι MANGO, αποτελούν τον πυρήνα των επενδυτικών επιλογών στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Σχεδόν τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει μακριά από το οικοσύστημα των πέντε εταιρειών. Εάν κάποιος πιστέψει στο αναπτυξιακό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης, στην ανέφελη δυνατότητα διαρκούς άντλησης κεφαλαίων που απαιτούνται για τις αντίστοιχες επενδύσεις καθώς και στην εκθετική άνοδο της κερδοφορίας του κλάδου, δεν θα μπορούσε να μην εντάξει στο χαρτοφυλάκιο τους τις MANGO.

Εκ του αποτελέσματος έχει αποδειχθεί ότι οι μετοχές των FAANG και των Magnificent 7 (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia και Tesla) είχαν προσφέρει εξαιρετικές αποδόσεις σε όλους όσοι τις είχαν επιλέξει. Το ίδιο υπόσχονται, σύμφωνα με τους εμπνευστές του ακρωνύμιου, και οι νέες «αγαπημένες» των επενδυτών, οι Mango.