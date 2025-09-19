Wall Street: Άνοδος στον απόηχο της Fed

Ανοδικά, λίγο πιο πάνω από τα επίπεδα νέων ιστορικών υψηλών που έκλεισαν στη συνεδρίαση της Πέμπτης κινούνται την Παρασκευή οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν ως θετική για την αγορά των μετοχών την απόφαση της Fed να μειώσει τα επιτόκια.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται με οριακή άνοδο 0,26%, στις 46.264,62 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,30%, στις 6.651,02 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,47%, στις 22.576,112 μονάδες.

Μεταξύ των τεχνολογικών μετοχών, η Apple ηγείται της ανόδου, με κέρδη 1,4%, καθώς το τελευταίο iPhone της εταιρείας κυκλοφόρησε σε όλο τον κόσμο. Οι μετοχές της Tesla σημειώνουν, επίσης, άνοδο 2%.

Η Wall Street βρίσκεται καθ΄ οδόν για να καταγράψει ισχυρών εβδομαδιαίων κερδών. Μέχρι στιγμής, ο S&P 500 και ο Dow σημειώνουν άνοδο 0,9% και 0,8% αντίστοιχα, ενώ ο Nasdaq καταγράφει εβδομαδιαία άνοδο 1,8%. Ο Russell 2000 της μικρής κεφαλαιοποίησης υπεραποδίδει, σημειώνοντας άνοδο 3% και βρίσκεται προς την έβδομη εβδομαδιαία άνοδό του.

«Η αγορά διατηρείται σε υψηλά επίπεδα χάρη στα κέρδη», δήλωσε ο Aswath Damodaran, καθηγητής στο Stern School of Business του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, στο CNBC. «Όσο τα κέρδη συνεχίζουν να αυξάνονται, δεν υπάρχει λόγος για προσαρμογή».

«Δεν είναι μόνο οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Δεν είναι μόνο η τεχνολογία», πρόσθεσε. «Είναι συλλογικά όλες οι μετοχές».

Η σημαντική ώθηση των μετοχών αυτή την εβδομάδα οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 0,25%. Πρόκειται για την πρώτη μείωση επιτοκίου από τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Η κίνηση αυτή ήταν ευρέως αναμενόμενη από τις αγορές, αλλά οι μετοχές παρουσίασαν αστάθεια μετά την απόφαση, αφού ο πρόεδρος της Fed Jerome Powell χαρακτήρισε την απόφαση ως «μείωση διαχείρισης κινδύνου» στην συνέντευξη τύπου που έδωσε.