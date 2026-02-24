Wall Street: Κέρδη με οδηγό τις εταιρείες λογισμικού AI

Άνοδο καταγράφουν την Τρίτη οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με τα κέρδη της μετοχής της Advanced Micro Devices (AMD) και των μετοχών λογισμικού σε πρώτο πλάνο, καθώς οι φόβοι των επενδυτών για την ανατροπή ορισμένων κλάδων από την Τεχνητή Νοημοσύνη υποχώρησαν.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Dow Jones κερδίζει 0,84% στις 49.125 μονάδες, ο S&P 500 ανεβαίνει 0,77% και ο Nasdaq ισχυροποιείται 1% στις 22.866 μονάδες.

Οι μετοχές της εταιρείας AMD εκτινάχθηκαν κατά 7% αφού η Meta ανακοίνωσε πολυετή συμφωνία με την εταιρεία ημιαγωγών. Η νέα συνεργασία περιλαμβάνει την εγκατάσταση έως και 6 γιγαβάτ μονάδων επεξεργασίας γραφικών της AMD για κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η κίνηση έρχεται μία εβδομάδα αφότου η Meta δήλωσε ότι χρησιμοποιεί εκατομμύρια τσιπ της Nvidia στην ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων της. Οι μετοχές της δημοφιλούς εταιρείας τσιπ AI σημειώνουν οριακή άνοδο.

Η DocuSign ήταν επίσης από τους κερδισμένους, καταγράφοντας αύξηση κατά 4% αφού η Anthropic ανακοίνωσε ότι το Claude Cowork μπορεί πλέον να συνδεθεί με τη DocuSign καθώς και με άλλα υπάρχοντα «εργαλεία» οργανισμών όπως το Google Drive και το Gmail. Η εξέλιξη αυτή προσέφερε κάποια αισιοδοξία στους επενδυτές ότι η Τεχνητή νοημοσύνη ίσως μπορέσει να συμπληρώσει τις εταιρείες λογισμικού αντί να τις αντικαταστήσει.

Αυτό επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς του χώρου λογισμικού. Οι μετοχές της Salesforce — η οποία συνεργάζεται επίσης με την Anthropic — και της ServiceNow ανεβαίνουν κατά 4% και 2% αντίστοιχα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ενισχύθηκε κατά 2%, αν και παραμένει ακόμη περισσότερο από 30% κάτω από το υψηλό 52 εβδομάδων.

«Φάνηκε ότι η ίδια η αγορά βρισκόταν σε μια νοοτροπία "πρώτα πουλάω και μετά ρωτάω". Αυτό συμβαίνει εδώ και καιρό, και γι’ αυτό παρατηρήθηκε ότι ορισμένες εταιρείες εταιρικού λογισμικού να δέχονται αρκετά μεγάλο πλήγμα», δήλωσε στο CNBC ο Anshul Sharma, επικεφαλής επενδύσεων της Savvy Wealth. Πρόσθεσε ότι οι κινήσεις της ημέρας αποτελούν «ένα κλασικό "ράλι ανακούφισης" μετά από εκείνη την πώληση».

Ο Sharma είπε επίσης ότι δεν είναι πλήρως πεπεισμένος αυτό που κυκλοφορεί πρόσφατα στη Wall Street ότι, δηλαδή, η Τεχνητή Νοημοσύνη πρόκειται να αντικαταστήσει άμεσα μεγάλο μέρος του εταιρικού λογισμικού.

«Για μένα είναι απίστευτα ριψοκίνδυνο, από πλευράς ευθύνης, για πολύ μεγάλες εταιρείες να πουν ότι θα απομακρυνθούν τώρα από το εταιρικό λογισμικό — το οποίο έχει δοκιμαστεί και αποδειχθεί αξιόπιστο και ευθυγραμμίζεται με τις παραμέτρους κινδύνου. Όλα αυτά θα συμβούν μέσα στους επόμενους μήνες ή τρίμηνα», είπε. «Μου φάνηκε ότι… αυτό που βλέπουμε στην πτώση του λογισμικού ήταν μια πολύ άμεση αντίδραση», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι οι βασικοί δείκτες υποχώρησαν τη Δευτέρα λόγω ανανεωμένων φόβων για διαταραχές από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους παγκόσμιους δασμούς στο 15% και οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κράτησαν επίσης τους επενδυτές σε επιφυλακή. Πάντως, ένας παγκόσμιος δασμός, ύψους 10% των ΗΠΑ τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη.