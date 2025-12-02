Wall Street: Άνοδος λόγω ανάκαμψης του bitcoin και των Big Tech

Ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τρίτη, καθώς οι μετοχές σημειώνουν ωθούμενες από τα κέρδη του bitcoin και των τεχνολογικών μετοχών, καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να ανακάμψουν από την αδύναμη αρχή του Δεκεμβρίου.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average κερδίζει 0,54%, στις 47.544,12 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,35% στις 6.836,48 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει κέρδη 0,72%, στις 23.442,78 μονάδες.

Το bitcoin σημείωσε άνοδο 6% την Τρίτη, ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης ημέρας. Οι εταιρείες τεχνολογίας που συνδέονται με τον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης στήριξαν επίσης την ευρύτερη αγορά, με εταιρείες όπως η Oracle να αντιστρέφουν την πορεία των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης. Η Nvidia, η δημοφιλής εταιρεία chip τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε άνοδο σχεδόν 2%.

Η Credo Technology, εταιρεία υποδομών τεχνητής νοημοσύνης,σημείωσε άνοδο 17% σε ιστορικό υψηλό, χάρη στα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη. Η Astera Labs ακολούθησε την Credo, σημειώνοντας άνοδο περίπου 6%.

Οι βασικοί δείκτες των ΗΠΑ ξεκίνησαν την εβδομάδα με πτώση, τερματίζοντας τη σειρά πέντε ημερών κερδών τη Δευτέρα. Το κλίμα αποφυγής κινδύνου έχει ασκήσει πίεση στην ανοδική πορεία της αγοράς τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι ανησυχίες για τον επίμονο πληθωρισμό, τις υψηλές αποτιμήσεις και τις αποδόσεις των δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη βαραίνουν τους επενδυτές.

Αν και ο Νοέμβριος ήταν ένας μήνας με μικτά αποτελέσματα για τις μετοχές, οι επενδυτές αναζητούν καταλύτες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ανάκαμψη στο τέλος του έτους.

Οι επενδυτές είναι επί του παρόντος αισιόδοξοι ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα ανακοινώσει μείωση των επιτοκίων στις 10 Δεκεμβρίου, στο τέλος της επόμενης συνεδρίασης για τη νομισματική πολιτική. Οι αγορές εκτιμούν ότι η πιθανότητα μείωσης κατά τη διάρκεια της επερχόμενης συνεδρίασης είναι μεγαλύτερη από 87%, ποσοστό πολύ υψηλότερο από τις πιθανότητες που εκτιμάτο στα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

«Οι αισιόδοξοι επενδυτές εξακολουθούν να απολαμβάνουν ισχυρή ώθηση από τεχνικούς και θεμελιώδεις παράγοντες, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του έτους. Από τεχνική άποψη, ο Δεκέμβριος παραμένει ένας ισχυρός εποχικός μήνας, οι ροές κεφαλαίων είναι σταθερές, οι δείκτες κινδύνου έχουν βελτιωθεί, ο S&P 500 έχει ανακάμψει πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών, το εύρος έχει βελτιωθεί, αλλά το κλίμα παραμένει ιστορικά αδύναμο», δήλωσε στο CNBC ο Mark Hackett, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Nationwide. «Το επιχείρημα των bear βασίζεται στην ανησυχία για τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και τις αυξημένες αποτιμήσεις».

Ο Δεκέμβριος τείνει να είναι ένας ισχυρός μήνας για την ευρύτερη αγορά. Ο S&P 500 έχει μέσο κέρδος άνω του 1% τον Δεκέμβριο, καθιστώντας τον τρίτο καλύτερο μήνα του έτους για τον δείκτη αναφοράς, σύμφωνα με το Stock Trader’s Almanac.