Wall Street: Κέρδη λόγω ανάκαμψης των εταιρειών microchip

Άνοδο καταγράφουν οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, την Πέμπτη, καθώς οι τιμές των μετοχών των εταιρειών παραγωγής μικροτσίπ ανακάμπτουν, λόγω των θετικών αποτελεσμάτων της Taiwan Semiconductor.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Dow Jones ανεβαίνει 0,77% στις 49.592 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,61% στις 6.969 μονάδες και ο Nasdaq κερδίζει 0,83% στις 23.666 μονάδες.

Οι μετοχές των εταιρειών παραγωγής microchip ηγήθηκαν της ανόδου, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Taiwan Semiconductor για ένα ακόμη ρεκόρ τριμήνου, με αύξηση 35% στα κέρδη. Η εξέλιξη αυτή αναζωογόνησε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι μετοχές σημειώνουν άνοδο 5%. Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε άνοδο 3%, με τις Nvidia και Micron Technology να σημειώνουν άνοδο άνω του 2% η καθεμία.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται επίσης μετά την υπογραφή από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την Τετάρτη, μιας διακήρυξης που επιβάλλει δασμό 25% σε ορισμένους ημιαγωγούς. Ωστόσο, ο φόρος δεν θα ισχύει για τα τσιπ που εισάγονται για να συμβάλουν στην ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού τεχνολογίας των ΗΠΑ.

Άνοδο σημείωσαν και οι τράπεζες χάρη στα τελευταία τριμηνιαία κέρδη. Οι μετοχές της Morgan Stanley σημείωσαν άνοδο άνω του 3% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου της τράπεζας, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Η Goldman Sachs σημείωσε άνοδο περίπου 2% μετά την υπέρβαση των εκτιμήσεων για τα κέρδη του τελευταίου τριμήνου.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου στήριξε επίσης την αγορά, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent και το West Texas Intermediate να σημειώνουν πτώση άνω του 4%.

Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία έδειξαν επίσης μια σταθερή αγορά εργασίας. Τα στοιχεία για τις αιτήσεις ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 10 Ιανουαρίου ανήλθαν σε 198.000, χαμηλότερα από τις 215.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones.

Σημειώνεται ότι η Wall Street έκλεισε με απώλειες την Τετάρτη, καθώς η πτώση των μετοχών τεχνολογίας και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι επηρέασαν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα αυτή την εβδομάδα. Η Nvidia σημείωσε πτώση αυτή την εβδομάδα, μετά την αναφορά του Reuters, ότι οι κινεζικές τελωνειακές αρχές ενημέρωσαν τους τελωνειακούς υπαλλήλους αυτή την εβδομάδα ότι τα τσιπ H200 του κατασκευαστή δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα.

Οι τιμές του πετρελαίου ήταν υψηλότερες, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, καθώς οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του κορυφαίου μέλους του ΟΠΕΚ, του Ιράν, ενίσχυσαν τους φόβους για διακοπές στην προμήθεια. Έκτοτε, έχουν υποχωρήσει, αφού ο Τραμπ έδειξε ότι ενδέχεται να μην επιτεθεί στο Ιράν.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ συναντήθηκαν επίσης με τους υπουργούς Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας την Τετάρτη, καθώς ο Τραμπ συνεχίζει να πιέζει για τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ. Η Δανία και ο Τραμπ έχουν «θεμελιώδη διαφωνία» σχετικά με την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας από το βασίλειο, η οποία δεν επιλύθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δήλωσε Δανός αξιωματούχος.