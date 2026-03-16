Wall Street: Ανοδική αντίδραση της αγοράς με φόντο την πτώση του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, τη Δευτέρα, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχωρούν. Η Wall Street προσπαθεί να ανακάμψει μετά από μία, ακόμη, εβδομάδα απωλειών, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average κινείται ανοδικά κατά 500, περίπου, μονάδες ή 1,07%, στο επίπεδο των 47.056,38 μονάδων. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει άνοδο 1,15% στις 6.708,79 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite κερδίζει 1,44%, στις 22.422,066 μονάδες.

Οι μετοχές της Meta ενισχύονται περισσότερο από 2% μετά από είδηση, την οποία η εταιρεία θεώρησε «εικασία», ότι σχεδιάζει να απολύσει πάνω από το 20% του εργατικού της δυναμικού. Παράλληλα, οι μετοχές της Nvidia ανεβαίνουν από 1%.

Οι κινήσεις αυτές διαδέχονται την πτωτική πορεία του S&P 500 , ο οποίος κατέγραψε την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών και έκλεισε την Παρασκευή στο χαμηλότερο επίπεδο της χρονιάς.

Σημειώνεται ότι οι τιμές του πετρελαίου είχαν εκτοξευθεί την προηγούμενη εβδομάδα, με το Brent crude να κλείνει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν απότομα, λόγω του «μπλοκαρίσματος» των Στενών του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν αφού ο Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent δήλωσε στο CNBC τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να περνούν από τα Στενά του Ορμούζ. Επιπλέον, ένα δημοσίευμα της The Wall Street Journal ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν σύντομα έναν συνασπισμό χωρών για τη συνοδεία πλοίων στο στενό. Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε, επίσης, ότι το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία, αλλά ο ίδιος δεν είναι ακόμη έτοιμος.

«Η αγορά πιστεύει ότι έχουμε το πάνω χέρι εδώ απέναντι στο Ιράν και ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία, ίσως ακόμη και αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο Jeremy Siegel από το Wharton School στο CNBC. «Φυσικά υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, αλλά προς το παρόν... η αγορά φαίνεται να πιστεύει κάτι τέτοιο».

Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, η πτώση των μετοχών ήταν σχετικά περιορισμένη. Ο S&P 500 παραμένει μόλις 5% κάτω από το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

«Η φαινομενική ανθεκτικότητα του S&P 500 αποδίδεται στην αυξανόμενη αισιοδοξία των αναλυτών του κλάδου σχετικά με τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή το 2026 και το 2027», ανέφερε ο Ed Yardeni, πρόεδρος της Yardeni Research. «Προφανώς, δεν έλαβαν το μήνυμα για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες ενός παρατεταμένου πολέμου και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ».