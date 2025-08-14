UBS: Μεταβάλλει τον στόχο τιμών για το πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX μέσα στο 2025

Η UBS έθεσε τον στόχο τιμών για το 2025 για τον STOXX Europe 600 στα 550, υποδηλώνοντας μικρή μεταβολή από τα τρέχοντα επίπεδα, και στόχο για το 2026 στα 590, που θα αντιπροσωπεύει κέρδος 7%.

«Οι ευρωπαϊκές μετοχές παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση, με τους εξαγωγείς να είναι ευαίσθητοι στους δασμούς και το ευρώ να αντισταθμίζει τα ισχυρά κέρδη σε επιχειρήσεις με μεγαλύτερη εστίαση στην εγχώρια αγορά και τις υπηρεσίες», ανέφεραν αναλυτές της UBS σε σημείωμα.

Σύμφωνα με το Investing, το βραχυπρόθεσμο οικονομικό περιβάλλον παραμένει ευνοϊκό, αν και η UBS αναμένει επιβράδυνση του ΑΕΠ, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εξαγωγών.

Οι δείκτες PMI για τις νέες παραγγελίες έχουν υποχωρήσει κάτω από το 50, ιδίως στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και των χημικών, ενώ τομείς όπως οι τράπεζες, η βιομηχανία, τα μέσα ενημέρωσης, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και η λιανική πώληση τροφίμων βρίσκονται σε καλύτερη θέση στο τρέ

Οι προσδοκίες της UBS για τα κέρδη του 2025 παραμένουν συγκρατημένες, με αύξηση των πωλήσεων στο 2% και των κερδών στο 1%, μετά από υποβαθμίσεις σε κλάδους ευαίσθητους στους δασμούς και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα οικιακά και προσωπικά προϊόντα, τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός, καθώς και τα είδη πολυτελείας.

Οι αναλυτές προβλέπουν «περαιτέρω υποβαθμίσεις του δείκτη έως και 5%» και υποδηλώνουν ότι η χαμηλή θέση και οι φθηνότερες αποτιμήσεις θα μπορούσαν να γίνουν ελκυστικές μόνο όταν επιβραδυνθούν οι αρνητικές αναθεωρήσεις.

Όσον αφορά τις αποτιμήσεις, ο δείκτης STOXX 600 forward price-to-earnings (P/E) είναι κοντά στο 15x, το οποίο οι αναλυτές θεωρούν «λογικό μέχρι το τέλος του έτους, καθώς αποτιμούμε την επιτάχυνση της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια», όπως αναφέρουν.

Τα στενά πιστωτικά περιθώρια παρέχουν στήριξη και η τράπεζα αναμένει ότι οι μετοχές θα ανακάμψουν για να διατηρήσουν αυτές τις αποτιμήσεις, καθώς η αναμενόμενη ανάκαμψη της ανάπτυξης στα τέλη του 2026 εισέρχεται στο 12μηνο παράθυρο των συναινετικών κερδών.