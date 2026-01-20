Τριγμοί στα Χρηματιστήρια - Ράλι σε χρυσό και ασήμι

Δεύτερη ημέρα απωλειών άνω του 1% για τις ευρωπαϊκές αγορές, με «φρέσκες» απειλές του προέδρου Τραμπ για επιβολή δασμών 200% στις γαλλικές οινοπαραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες γνωρίζουν πολύ μεγάλο sell off.

Η πτωτική τάση της αγοράς δεν έχει αλλάξει από το Σάββατο, όταν, δηλαδή, ο Τραμπ απείλησε ότι θα επιβάλει σε οκτώ χώρες, δηλαδή στη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, αυξανόμενους δασμούς, ξεκινώντας από 10% την 1η Φεβρουαρίου και αυξάνοντας σε 25% την 1η Ιουνίου, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία που θα επιτρέπει στην Ουάσιγκτον να «αγοράσει» τη Γροιλανδία. Πάντως, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντέδρασαν στους δασμούς και ζήτησαν περισσότερο διάλογο με τις ΗΠΑ.

Οι μετοχές του γίγαντα των πολυτελών προϊόντων LVMH — ο οποίος κατέχει τις σαμπάνιες Moët & Chandon, Dom Pérignon και Veuve Clicquot — που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Παρισιού, σημειώνουν πτώση 2,4%, ενώ ο γίγαντας των γαλλικών ποτών Remy Cointreau — κατασκευαστής της σαμπάνιας Telmont — χάνει1,5%.

Μικρή άνοδος για το ευρώ

Το ευρώ σημειώνει άνοδο 0,76% έναντι του δολαρίου, διαπραγματευόμενο στα 1,1725 δολάρια, και επίσης άνοδο 0,35% έναντι της στερλίνας, στα 0,87 ευρώ. Η στερλίνα, εν τω μεταξύ, σημείωσε άνοδο 0,36% έναντι του δολαρίου, διαπραγματευόμενη στα 1,3471 δολάρια.

Τα στοιχεία για την απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας της χώρας παρέμεινε αμετάβλητο στο 5,1% κατά τους τρεις μήνες έως το τέλος Νοεμβρίου, ενώ η αύξηση των μισθών επιβραδύνθηκε στο 4,5%.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτήρισαν τις νέες απειλές του Τραμπ για επιβολή δασμών ως «απαράδεκτες» και, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν την λήψη αντίμετρων — με τη Γαλλία να πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει το ισχυρότερο οικονομικό αντίμετρο που διαθέτει, γνωστό ως «Μέσο κατά της εξαναγκαστικής πίεσης».

Πτώση στη Wall Street

Τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι διαφορετικά στην άλλη πλευρα του Ατλαντικού, όπου οι μετοχές παρουσιάζουν μεγάλες απώλειες στη Wall Street την Τρίτη, μετά τις νέες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν και το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε, καθώς η απειλή του Τραμπ προκάλεσε φυγή από τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average κινειται πτωτικά κατά 1,38%, στις 48.756,24 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει πτώση 1,43, στις 6.840,96 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχωρεί κατά 1,80%, στις 23.089,516 μονάδες.

Η Τρίτη ήταν μια μέρα sell off, με λίγες μετοχές να σημειώνουν άνοδο στις πρώτες συναλλαγές. Οι μετοχές τεχνολογίας, που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο από τη στροφή των επενδυτών προς ασφαλείς επενδύσεις και την επιβράδυνση της οικονομίας λόγω της απότομης αύξησης των αποδόσεων, ηγήθηκαν των απωλειών. Οι μετοχές των Nvidia, AMD και Alphabet σημείωσαν πτώση άνω του 2%.

Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe, ο «δείκτης φόβου» της Wall Street, ξεπέρασε το 19, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Νοέμβριο.

Αυτή την εβδομάδα, αναμένονται τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα από μια σειρά εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Netflix,Charles Schwab, Johnson & Johnson και Intel. Οι προβλέψεις των εταιρειών για φέτος είναι κρίσιμες για τη διατήρηση της αισιοδοξίας για τις μετοχές των ΗΠΑ. Ο S&P 500 αναμένεται ήδη να παρουσιάσει αύξηση κερδών από 12% έως 15%.

«Με τις ΗΠΑ σε αργία τη χθεσινή ημέρα οι επιπτώσεις των απειλών για την επιβολή δασμών στη Γροιλανδία δεν είχαν ακόμη διαχυθεί πλήρως στις χρηματοπιστωτικές αγορές», δήλωσε ο Jim Reid της Deutsche Bank σε σχετικό του report την Τρίτη. «Οι αγορές αντέδρασαν, αλλά υπάρχει σαφώς περιθώριο για μεγαλύτερες κινήσεις αν η ρητορική ενταθεί περαιτέρω».

Υπάρχουν «αυξανόμενοι φόβοι για κάποιο είδος αντιποίνων από την Ευρώπη, με όλο και πιο έντονες δηλώσεις από διάφορους αξιωματούχους», πρόσθεσε ο Reid.

Ράλι σε χρυσό και άργυρο

Σε ό,τι αφορά τα εμπορεύματα, οι τιμές του χρυσού και του αργύρου έφτασαν σε νέα υψηλά επίπεδα τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν προς ασφαλή περιουσιακά στοιχεία λόγω του Τραμπ.

Ο χρυσός αυξήθηκε κατά 1,5% στα 4.663,37 δολάρια ανά ουγγιά στις 03:35 GMT, μετά την επίτευξη ιστορικού υψηλού στα 4.689,39 δολάρια.Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Φεβρουάριο σημείωσαν άνοδο 1,6% στα 4.669,90 δολάρια ανά ουγγιά.

Η τιμή του ασημιού αυξήθηκε κατά 3,3% στα 92,93 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ρεκόρ των 94,08 δολαρίων.

«Όσον αφορά το ασήμι, η μεσοπρόθεσμη προοπτική παραμένει θετική, υποστηριζόμενη από το συνεχιζόμενο φυσικό έλλειμμα, την ανθεκτική βιομηχανική ζήτηση και τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια», δήλωσε ο Christopher Wong, στρατηγικός αναλυτής της OCBC.

«Ωστόσο, ο ρυθμός της πρόσφατης ανόδου ενδέχεται να δικαιολογεί κάποια βραχυπρόθεσμη τακτική προσοχή», πρόσθεσε ο Wong, επισημαίνοντας ότι ο λόγος χρυσού - αργύρου μειώθηκε απότομα από τα υψηλά επίπεδα κοντά στο 105 στα τέλη του 2025 στα χαμηλά επίπεδα του 50, σηματοδοτώντας την εξαιρετική απόδοση του αργύρου σε σχέση με το χρυσό.