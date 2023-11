Τι αγοράζουν οι μεγάλοι επενδυτές στη Wall Street

Τις περισσότερες φορές στα Χρηματιστήρια οι συντηρητικοί επενδυτές δεν χρειάζεται να ανακαλύπτουν τη φωτιά ή να επινοούν τον τροχό.

Αρκεί να παρακολουθούν τις επιλογές των μεγάλων χαρτοφυλακίων και των διασημότερων διαχειριστών για να είναι «μέσα στα πράγματα» αναλαμβάνοντας σχετικά χαμηλότερο ρίσκο και επιδιώκοντας αποδόσεις διαρκείας. Διότι το βασικό χαρακτηριστικό των σημαντικών θεσμικών χαρτοφυλακίων και των διασημότερων επενδυτών είναι η διάρκεια, η ανθεκτικότητα και η συσσώρευση αποδόσεων σε βάθος χρόνου.

Ο γνωστός χρηματοοικονομικός αρθρογράφος, επενδυτικός εκπαιδευτής και συγγραφέας του κλασσικού χρηματιστηριακού συγγράμματος «Why Does The Stock Market Go Up?: Everything You Should Have Been Taught About Investing In School, But Weren't”, Brian Feroldi, συγκέντρωσε και δημοσίευσε τη διάρθρωση των χαρτοφυλακίων του Q3 με ημερομηνία 30/9/2023, των κορυφαίων κατ’ αυτόν επενδυτών.

Είναι λογικό την πρώτη θέση της λίστας να καταλαμβάνει ο θρυλικός επενδυτής από την Omaha, Warren Buffet και η Berkshire Hathaway, με το ύψος του χαρτοφυλακίου της να ξεπερνά τα $313 δισ. Οι τοποθετήσεις του Buffet, σπανίως μεταβάλλονται. Η μετοχή της Apple αποτελεί αυτό που οι Αγγλοσάξονες ονομάζουν «cornerstone», δηλαδή τον ακρογωνιαίο λίθο του χαρτοφυλακίου του με συμμετοχή στο 50%, της συνολικής αξίας των μετοχών που διαθέτει. Από τον τραπεζικό κλάδο έχει επιλέξει τις μετοχές της Bank of America και της American Express. Οι συμμετοχές του στη Coca Cola και στην Kraft Heinz όσον αφορά τον κλάδο των τροφίμων παραμένουν σταθερές, όπως και οι τοποθετήσεις του στον ενεργειακό – πετρελαϊκό κλάδο, στις μετοχές της Chevron και της Occidental Petroleum.

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου του Dan Davidowitz και της Polen Capital Management ύψους $38 δισ., θα μπορούσε να θεωρηθεί πως είναι απόλυτα συνυφασμένη με τις εξελίξεις του ψηφιακού τεχνολογικού οικοσυστήματος. Η Polen Capital Management, έχει σημαντική έκθεση στην Amazon, στην Alphabet (Google), στη Netflix, στη Microsoft, στη Service Now, την Adobe, στις Mastercard και Visa και άλλες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο είναι ταυτισμένο με το σήμερα και το αύριο, σε αντίθεση με το χαρτοφυλάκιο της Berkshire Hathaway που κινείται σε παραδοσιακούς διαχρονικούς κλάδους.

To χαρτοφυλάκιο τoυ Terry Smith και της Fundsmith ύψους $22 δις., είναι επενδεδυμένο στην ψηφιακή τεχνολογία (Microsoft, Meta, ADP), στην ιατρική τεχνολογία (Stryker), στην ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών (IDEXX), στην καπνοβιομηχανία (Philipp Morris), στη Visa, στην Pepsico και άλλες. Διατηρώντας όπως βλέπουμε και μια έκθεση στην παραδοσιακή αμερικανική οικονομία.



Και το χαρτοφυλάκιο της Markel Asset Management και του Thomas Gayner ύψους $8,2 δισ. είναι ισορροπημένο ανάμεσα στην παλαιά και τη νέα οικονομία. Έχει επενδύσει σε μετοχές όπως είναι η Deere & Co, η Home Depot, η Brookfield και η Watsco, αλλά σε τεχνολογικές μετοχές όπως Alphabet, Amazon, Apple και Visa.

Το χαρτοφυλάκιο της Oaktree Capital Management και του Howard Marks, είναι σχετικά μικρό, ύψους $5,6 δισ. και εστιάζεται σε μετοχές που είναι σχετικά άγνωστες στο ελληνικό επενδυτικό κοινό. Έχει επενδύσεις σε μετοχές ναυτιλιακών εταιρειών όπως είναι η Δανέζικη Torm και η Ελληνικών συμφερόντων Star Bulk Carriers, σε μετοχές ενεργειακών εταιρειών όπως είναι η Chesapeake Energy, η Vistra Corp και η Sitio Royalties, η Garret Motion που είναι η μετεξέλιξη της Honeywell Transportation και άλλες. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου της Oaktree, μας βοηθά να σκεφτούμε “out of the box”, παρακολουθώντας και άλλους κλάδους και μετοχές, πέρα από τις γνωστές και δημοφιλείς.

Εντελώς διαφοροποιημένο με τα κλασσικά χαρτοφυλάκια είναι το ενεργητικό της Baupost Group και του Seth Klarman. Το 15% των κεφαλαίων της είναι επενδεδυμένο στην Liberty Global που είναι μια πολυεθνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών και το 10,9% στη Veritiv Corp. η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της συσκευασίας, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων. Η Baupost συμμετέχει επίσης στην Fidelity National Information Services, Inc. που προσφέρει τεχνολογικές υπηρεσίες στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κλάδο, καθώς στις μετοχές της εταιρείας μέσων μαζικής ενημέρωσης Liberty Media Corp.

Δεν θα μπορούσαμε να παρακολουθούμε και στη χώρα μας τις δημοσιεύσεις των χαρτοφυλακίων των θεσμικών επενδυτών κάθε τρίμηνο; Ναι, θα μπορούσαμε, αλλά είναι τόσο λίγες οι αξιόλογες ελληνικές μετοχές που τις γνωρίζουμε όλοι μας. Ενώ αντίθετα στη Wall Street, η παρακολούθηση της διάρθρωσης των χαρτοφυλακίων των σημαντικότερων επενδυτών καθώς και των κινήσεων αγοράς και πώλησης στις οποίες προβαίνουν, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, για όσους επενδύουν «εκ του μακρόθεν».