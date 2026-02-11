Στο «πράσινο» οι αγορές της Ασίας μετά από τον πληθωρισμό της Κίνας

Κέρδη εμφάνισαν για την Τετάρτη τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια της Ασίας, παρά το ότι παραμένει σε σημαντικό βαθμό η νευρικότητα στις διεθνείς αγορές.

Σημειώνεται πως ο Nikkei στην Ασία έμεινε κλειστός λόγω εθνικής αργίας, με το γιεν να ενισχύεται για τρίτη συνεχόμενη μέρα έναντι του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος μετά από την επικράτηση της Σαναέ Τακαΐτσι στις εκλογές της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Εξάλλου, στην Κίνα ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τον Ιανουάριο, δείχνοντας την αποκλιμάκωση των πιέσεων στις καταναλωτικές δαπάνες των πολιτών. Σε μηνιαίο επίπεδο ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,2% έναντι 0,8% τον Δεκέμβριο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 0,4%

Εκτός Ασίας, το ενδιαφέρον συνεχίζει να εντοπίζεται στα στοιχεία για την οικονομία των ΗΠΑ που μπορούν να επηρεάσουν τη νομισματική πολιτική της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed). Την Τρίτη ανακοινώθηκε πως οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ ήταν «στάσιμες» για τον Δεκέμβριο, ενώ την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας.

Στην κίνηση των δεικτών, ο ASX/200 στην Αυστραλία ενισχύθηκε 1,66% στις 9.014 μονάδες, ο Kospi στη Νότια Κορέα κέρδισε 1% στις 5.354 μονάδες και ο Nifty 50 στην Ινδία ήταν αμετάβλητος στις 25.935 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite ανέβηκε 0,09% στις 4.131 μονάδες, ο Shenzhen Component υποχώρησε 0,35% στις 14.160 μονάδες και ο CSI 300 διολίσθησε 0,22% στις 4.713 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κέρδιζε 0,2% στις 27.235 μονάδες.