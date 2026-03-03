Στο «κόκκινο» η Wall Street: Πτώση πάνω από 1.000 μονάδες για Dow, απώλειες 2% στον S&P 500

Υποχωρούν την Τρίτη οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης καθώς οι ι αμερικανικές μετοχές πέφτουν, εξαλείφοντας την μικρή ανάκαμψη της Δευτέρας.

Οι οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν εκ νέου και οι traders άρχισαν να ανησυχούν ότι η σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από ό,τι αναμενόταν.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average χάνει 1.194 μονάδες ή 2,26% στις 47.884.95 μονάδες. Εφόσον επιβεβαιωθεί στο κλείσιμο, πρόκειται για την πρώτη πτώση άνω των 1.000 μονάδων από τις 10 Απριλίου 2025. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 υποχωρεί κατά 1,98%, στις 6.742,55 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite καταγράφει απώλειες 2,07%, στις 22.268.915 μονάδες.

Η τιμή του αργού Brent Crude ξεπέρασε τα 84 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 8% την Τρίτη, έπειτα από άνοδο 6% τη Δευτέρα. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύθηκε επίσης κατά 8%, στα 77 δολάρια το βαρέλι, μετά από άνοδο 6% την προηγούμενη συνεδρίαση.

Διοικητής των Ιρανικών Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι το Strait of Hormuz, η σημαντικότερη θαλάσσια οδός διακίνησης αργού πετρελαίου παγκοσμίως, έχει κλείσει και ότι το Ιράν θα επιτεθεί σε πλοία που θα επιχειρήσουν να το διασχίσουν, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας ενίσχυσε τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων (Treasuries), λόγω φόβων ότι ενδέχεται να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, τη στιγμή που οι επενδυτές στις ΗΠΑ ποντάρουν σε περισσότερες μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve για την ενίσχυση της οικονομίας.

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα, οι επενδυτές, ακολουθώντας την ιστορική τακτική της Wall Street σε περιόδους γεωπολιτικών συγκρούσεων, αγόρασαν στη διόρθωση, θεωρώντας ότι η σύγκρουση θα επιλυθεί σύντομα και δεν θα επηρεάσει την οικονομία.

«Αφού αρχικά αντιμετώπισαν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με ψυχραιμία τη Δευτέρα, η ανησυχία των αγορών αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, λόγω φόβων ότι μια αποκεφαλισμένη και χωρίς ηγεσία ιρανική κυβέρνηση και στρατιωτική ηγεσία θα προχωρήσει σε παρατεταμένη ανταποδοτική αντίδραση με στόχο τη δημιουργία χάους σε ολόκληρη την περιοχή, πλήττοντας βασικές οικονομικές και ενεργειακές υποδομές για εβδομάδες», ανέφερε ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge.

Ωστόσο, οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν ξανά κατά τη διάρκεια της νύχτας καθώς η σύγκρουση διευρύνθηκε. Ίσως ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εκτόξευση των ευρωπαϊκών τιμών φυσικού αερίου μετά την εξουδετέρωση της παραγωγής LNG του Κατάρ από το Ιράν. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 70% μέσα σε δύο ημέρες.

«Οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται περαιτέρω (ιδίως το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο), ασκώντας ανοδική πίεση στο παγκόσμιο κόστος δανεισμού», πρόσθεσε ο Crisafulli.

Οι τεχνολογικές μετοχές, που ηγήθηκαν της ενδοσυνεδριακής ανάκαμψης τη Δευτέρα, υποχώρησαν την Τρίτη. Οι Nvidia και Broadcom χάνουν περίπου 2% η καθεμία. Οι αμερικανικές μετοχές εταιρειών μνήμης δέχθηκαν επίσης πιέσεις και αναμένεται να ακολουθήσουν τις σημαντικές απώλειες που καταγράφηκαν στις μετοχές κατασκευαστών τσιπ μνήμης στη Νότια Κορέα. Οι περισσότερες μετοχές του S&P 500 κινήθηκαν πτωτικά, με εξαίρεση τις μετοχές πετρελαίου και ενέργειας.

Επιπλέον, οι μετοχές της Blackstone υποχώρησαν κατά 7%, αφού οι Financial Times ανέφεραν ότι το ιδιωτικό πιστωτικό της ταμείο κατέγραψε καθαρές εκροές ύψους 1,7 δισ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο.

Υπήρχαν λίγα καταφύγια για τους επενδυτές την Τρίτη, καθώς και οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν μετά τα κέρδη της Δευτέρας. Ο δείκτης μεταβλητότητας CBOE, το λεγόμενο «βαρόμετρο φόβου» της Wall Street, εκτινάχθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο κατά 24, περίπου, μονάδες.