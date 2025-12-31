Σε εορταστική «ραστώνη» οι ευρωαγορές για την τελευταία μέρα του 2025 - Προς το καλύτερο έτος από το 2021

Οριακές διακυμάνσεις εμφανίζουν για την Τετάρτη τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, σε όσες από τις αγορές της Γηραιάς Ηπείρου είναι ανοιχτές κατά την τελευταία μέρα του 2025.

Σημειώνεται πως ακόμα και για τα χρηματιστήρια που άνοιξαν σήμερα, οι ώρες των συνεδριάσεων θα είναι «λειψές» ενώ η συναλλαγματική δραστηριότητα είναι παραδοσιακά ιδιαίτερα περιορισμένη, όπως και κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί οριακά 0,1% στις 592 μονάδες.

Στο Λονδίνο ο FTSE 100 ανεβαίνει οριακά 0,06% στις 9.948 μονάδες.

Στο Παρίσι ο CAC 40 υποχωρεί 0,35% στις 8.139 μονάδες.

Στη Μαδρίτη ο IBEX 35 πέφτει 0,25% στις 17.311 μονάδες.

Πάρα το κλίμα της εορταστικής «ραστώνης», οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τη γεωπολιτική κατάσταση, ιδίως τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία, μετά τη χθεσινή συζήτηση μεταξύ του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχετικά με την πιθανή αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Σημειώνεται πως ο Stoxx 600 κινείται προς κλείσιμο του 2025 με άνοδο μεγαλύτερη του 16%, στα μεγαλύτερα ετήσια κέρδη του από το 2021, εν μέσω ανθεκτικής οικονομικής ανάπτυξης και προοπτικών για υψηλότερες δημοσιονομικές δαπάνες στην Ευρώπη.

Οι τράπεζες ήταν ο τομέας με την καλύτερη απόδοση, έτοιμες να σημειώσουν την ισχυρότερη επίδοση από το 1997.

Η Ντάνι Χιούσον, επικεφαλής χρηματοοικονομικής ανάλυσης στην AJ Bell, δήλωσε στο Bloomberg ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές θα πρέπει να διατηρήσουν τη δυναμική τους και στο νέο έτος.

«Οι επενδυτές έχουν κοιτάξει πέρα από τα συνηθισμένα υποψήφια για αξία και διαφοροποίηση, καθώς το δολάριο ΗΠΑ βρέθηκε υπό πίεση και ο κόσμος συνέχισε να μαστίζεται από γεωπολιτικές αναταραχές και φόβους για μια φούσκα τεχνητής νοημοσύνης», είπε.