Σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Περού: Νεκρός ένας μηχανοδηγός - Στους 40 οι τραυματίες (vid)

Ένας μηχανοδηγός σκοτώθηκε και 40 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν την Τρίτη, μετά από μετωπική σύγκρουση δύο τρένων στη σιδηροδρομική γραμμή που οδηγεί στην ακρόπολη των Ίνκας, το Μάτσου Πίτσου, το κορυφαίο τουριστικό αξιοθέατο του Περού, που προσελκύει πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο.

Η αστυνομία ερευνά τη σύγκρουση μεταξύ των τρένων που λειτουργούν από τις εταιρείες Inca Rail S.A. και PeruRail S.A., οι οποίες μεταφέρουν κυρίως τουρίστες στον εμβληματικό αυτό χώρο.

A train driver was killed and 40 more people were injured in Peru after two trains collided on the railway leading to the Inca citadel of Machu Picchu, the Andean nation's top tourist site https://t.co/4zbPcazV2a pic.twitter.com/dKDhnjWKgV — Reuters (@Reuters) December 31, 2025

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι περίπου 20 άτομα βρίσκονται σε σχετικά σοβαρή κατάσταση.

Ένας αστυνομικός πρόσθεσε ότι μεταξύ των τραυματιών υπήρχαν και ξένοι τουρίστες.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο μετά το ατύχημα έδειχναν τις σοβαρά κατεστραμμένες αμαξοστοιχίες να βρίσκονται η μία απέναντι στην άλλη στις ράγες, σπασμένα γυαλιά να είναι σκορπισμένα παντού και τραυματίες να δέχονται πρώτες βοήθειες.