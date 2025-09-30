Πτωτικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street την Τρίτη, εξαιτίας του ενδεχόμενου shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης. Συνολικά, πάντως, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατευθύνονταν προς έναν ασυνήθιστα ισχυρό Σεπτέμβριο.

Αναλυτικά, ο Dow Jones κατέγραφε οριακή πτώση 0,04% στις 46.295,71 μονάδες. Ο S&P 500 επίσης σημείωνε οριακές απώλειες 0,02% στις 6.659,77 μονάδες. Τέλος, ο τεχνολογικός δείκτης NASDAQ υποχωρούσε κατά 0,14% στις 22.560,028 μονάδες.

Αν και τα ενδεχόμενα shutdowns δεν επηρεάζουν συνήθως την αγορά, αυτή τη φορά τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, καθώς οι επενδυτές είναι ήδη επιφυλακτικοί σχετικά με την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, τον κίνδυνο στασιμότητας και τις αυξημένες αποτιμήσεις των μετοχών. Ένα ενδεχόμενο shutdown θα μπορούσε επίσης να ωθήσει τους οίκους αξιολόγησης να επανεξετάσουν την ισχύ του αμερικανικού πιστωτικού ορίου, το οποίο υποβαθμίστηκε τον Μάιο από τη Moody's.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Mike Johnson, R-La., δήλωσε την Τρίτη στο CNBC ότι είναι «σκεπτικός» ως προς το ενδεχόμενο να αποφευχθεί η διακοπή λειτουργίας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας τα μεσάνυχτα, λέγοντας ότι το αποτέλεσμα βρίσκεται στα χέρια του ηγέτη της μειοψηφίας στη Γερουσία, Chuck Schumer, D-N.Y., και του ηγέτη της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Hakeem Jeffries, D-N.Y. Ο Jeffries, εν τω μεταξύ, δήλωσε στο CNBC σχετικά με τους Ρεπουμπλικάνους ότι «αν η κυβέρνηση κλείσει, είναι δική τους απόφαση να το κάνουν».

Εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναστείλει τις δραστηριότητές της, το Υπουργείο Εργασίας δήλωσε ότι δεν θα δημοσιεύσει την έκθεση για τις μη αγροτικές μισθοδοσίες του Σεπτεμβρίου, όπως είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Η έκθεση είναι μία από τις πολλές επικείμενες δημοσιεύσεις βασικών στοιχείων που θα παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατεύθυνση της αμερικανικής οικονομίας πριν από τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον Οκτώβριο. Την Τρίτη, τα τελευταία στοιχεία για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ήταν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα.