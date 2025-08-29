Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές εν αναμονή κρίσιμων στοιχείων για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το πιθανό χρονοδιάγραμμα μείωσης των επιτοκίων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,11% στις 553,04 μονάδες, σημειώνοντας πορεία για την πρώτη του εβδομαδιαία πτώση τον τελευταίο μήνα. Οι ανησυχίες για πιθανή κατάρρευση της γαλλικής κυβέρνησης και την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ επηρέασαν αρνητικά τον δείκτη αναφοράς αυτήν την εβδομάδα.

Ο γερμανικός DAX του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης σημειώνει επίσης ελαφρά πτώση κατά 0,15% στις 24.008,68 μονάδες. Ο γαλλικός CAC καταγράφει απώλειες της τάξης του 0,27% στις 7.741,85 μονάδες. Ομοίως και ο FTSE 100 στο Λονδίνο κατά 0,16% στις 9.202,25 μονάδες. Τέλος, ουσιαστικά αμετάβλητος παραμένει ο FTSE MIB στο Μιλάνο, σημειώνοντας πτώση 0,01% στις 42.443 μονάδες.

Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή στη Γαλλία αυξήθηκαν ελαφρώς λιγότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, ενώ τα στοιχεία για τη Γερμανία και η έκθεση για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE) στις ΗΠΑ θα βρίσκονται στο επίκεντρο αργότερα μέσα στη μέρα.

Τα στοιχεία για τις PCE, ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed, θα μπορούσαν να ρίξουν «φως» στο πώς οι πρόσφατοι δασμοί των ΗΠΑ έχουν επηρεάσει τις τιμές. Οι αγορές αναμένουν γενικά ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα, μετά τις επιφυλακτικές δηλώσεις του προέδρου Jerome Powell την περασμένη εβδομάδα.

Οι μετοχές της Remy Cointreau RCOP.PA αυξήθηκαν κατά 1% μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης της γαλλικής εταιρείας παραγωγής αλκοολούχων ποτών για τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών στις ευρωπαϊκές εισαγωγές, μετά τη νέα εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.