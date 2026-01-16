Πτώση στις ευρωαγορές με τις εξελίξεις στη Γροιλανδία να παραμένουν στο επίκεντρο

Αρνητικά πρόσημα καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές την Παρασκευή, την ώρα που οι επενδυτές προσπαθούν να αφομοιώσουν τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί κατά 0,19% στις 613,42 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης παρουσιάζει απώλειες της τάξης του 0,15% στι 25.314,91 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου υποχωρεί κατά 0,19% στις 10.219,01 μονάδες. Ομοίως και ο CAC του Παρισιού κατά 0,37% στις 8.282,77 μονάδες, όπως και ο FSTE MIB στο Μιλάνο κατά 0,24% στις 45.741,25 μονάδες.

Την Πέμπτη, ο δείκτης αναφοράς ανέβηκε χάρη στις μετοχές των ημιαγωγών, με την ολλανδική εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού ημιαγωγών ASML να σημειώνει άνοδο έως και 7% εν μέσω των θετικών αποτελεσμάτων της TSMC. Κλείνοντας, σημείωσε άνοδο 6%. Η ASM International σημείωσε άνοδο 11,2% και η BE Semiconductor κέρδισε 7,3% την Πέμπτη.

Λίγες μόνο ημέρες μετά την απόφαση του δικαστή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Περιφέρειας της Κολούμπια να δώσει το πράσινο φως στην Orsted για να συνεχίσει τις εργασίες στο σχεδόν ολοκληρωμένο έργο Revolution Wind, η Equinor

έλαβε την άδεια από την ίδια περιφέρεια να συνεχίσει τις εργασίες στο έργο Empire Wind. Η κυβέρνηση Τραμπ σταμάτησε πέντε μεγάλα έργα αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας στο τέλος του περασμένου έτους.

Ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις έφτασαν στη Γροιλανδία αργά την Πέμπτη, καθώς ο Τραμπ πιέζει για την απόκτηση ή την προσάρτηση του μεγαλύτερου νησιού του κόσμου. Μια συνάντηση στο Λευκό Οίκο για το μέλλον του εδάφους της Δανίας την Τετάρτη έληξε χωρίς διπλωματική πρόοδο, αν και οι ΗΠΑ, η Δανία και η Γροιλανδία συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες.

Οι αγορές ενέργειας παρουσιάζουν πρόσφατα αστάθεια, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τη βίαιη καταστολή των πολιτικών αναταραχών στο πλούσιο σε πετρέλαιο Ιράν και την αντίδραση της Ουάσιγκτον, η οποία περιλαμβάνει πιθανή επιβολή δασμών στους εμπορικούς εταίρους του Ιράν.