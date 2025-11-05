Πτώση στις ευρωαγορές λόγω του τεχνολογικού «πυρετού» - Επί τα χείρω οι εκτιμήσεις των εταιρικών εσόδων

Σημαντικές απώλειες εμφανίζουν για την Τετάρτη τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς συνεχίζεται η ανησυχία στις διεθνείς αγορές για την πορεία του τεχνολογικού κλάδου και εν μέσω των προβληματισμών για τις αποτιμήσεις των μετοχών ανά την υφήλιο.

Το αρνητικό κλίμα στην Ευρώπη «ακολουθεί» την πτώση στην Ασία και τις απώλειες στην Wall Street την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές εστιάζουν στο κατά πόσο το ράλι που έχει πραγματοποιήσει εντός του 2025 ο κλάδος των τεχνολογικών «κολοσσών» μπορεί να συντηρηθεί και στο τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Σημειώνεται πως μέσα στην Τετάρτη θα ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα η Nvidia, με τον αμερικανικό όμιλο να αποτελεί «βαρόμετρο» για τις εταιρείες που έχουν δει μεγάλη αύξηση των κερδών τους λόγω της ζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Παράλληλα, οι εισηγμένες της Ευρώπης αναμένεται να καταγράφουν έσοδα μειωμένα κατά 0,9% για το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με δημοσκόπηση της LSEG που μετέδωσε το Reuters την Τετάρτη.

Η εικόνα στα ταμπλό