Πτώση στη Wall Street - Υποχωρεί από το ιστορικό υψηλό ο S&P 500

Πτωτικά κινούνται οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, καθώς οι επενδυτές απέσυραν τις επενδύσεις τους, μετά από νέο ρεκόρ του S&P 500 και τα ισχυρά κέρδη της Nvidia αυτή την εβδομάδα. Νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό έδειξαν ότι η άνοδος των τιμών εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο ενόψει του νέου μήνα.

Ο S&P 500 έχει απώλειες 0,63% στις 6.460,61 μονάδες, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά για τέταρτο συνεχόμενο μήνα κερδών. Ο Nasdaq υποχωρεί κατά 1,05%, στις 21,476,276 μονάδες, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones χάνει 0,27% στις 45.513,91 μονάδες

Ο βασικός δείκτης PCE, ένα κύριο μέτρο πληθωρισμού που παρακολουθείται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και δεν περιλαμβάνει το κόστος των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε κατά 2,9% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις προσδοκίες, αλλά με επιτάχυνση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο.

«Η Fed άνοιξε την πόρτα για μειώσεις επιτοκίων, αλλά το μέγεθος αυτού του ανοίγματος θα εξαρτηθεί από το αν η αδυναμία της αγοράς εργασίας θα συνεχίσει να μοιάζει μεγαλύτερος κίνδυνος από την αύξηση του πληθωρισμού», δήλωσε η Ellen Zentner, επικεφαλής οικονομικής στρατηγικής της Morgan Stanley Wealth Management. «Ο σημερινός δείκτης τιμών PCE θα διατηρήσει την εστίαση στην αγορά εργασίας. Προς το παρόν, οι πιθανότητες εξακολουθούν να ευνοούν μια μείωση τον Σεπτέμβριο».

Δεδομένου ότι οι μετοχές ήταν ήδη υπό πίεση ενόψει της δημοσίευσης του PCE, ο Ross Mayfield της Baird πιστεύει ότι η ημερήσια υποχώρηση σχετίζεται περισσότερο με την πρόσφατη απόδοση της αγοράς. Οι μετοχές προέρχονταν από νικηφόρα συνεδρίαση, με τον S&P 500 να κλείνει πάνω από το όριο των 6.500 μονάδων για πρώτη φορά.

Ακόμη και με τις απώλειες της Παρασκευής, οι δείκτες παραμένουν σε καλό δρόμο για να κλείσουν τον Αύγουστο με σταθερά κέρδη. Ο Dow Jones, που αποτελείται από 30 μετοχές, κατέγραψε άνοδο περίπου 3% τον Αύγουστο, ενώ ο S&P 500 σημείωσε αύξηση σχεδόν 2%. Ο τεχνολογικά βαρυσήμαντος Nasdaq κατέγραψε άνοδο άνω του 1% τον Αύγουστο.