Πτώση στη Wall Street λόγω Oracle και ανησυχιών για το κυβερνητικό shutdown

Ο δείκτης S&P 500 υποχωρεί την Τρίτη, πιεζόμενος από τη «βουτιά» της Oracle, εν μέσω ανησυχιών των επενδυτών για την κερδοφορία της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Wall Street παρακολουθεί επίσης τις εξελίξεις στην Ουάσινγκτον σχετικά με το τρέχον κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, που έχει εισέλθει στη δεύτερη εβδομάδα του.

Ο S&P 500 σημειώνει πτώση 0,39%, στις 6.713,98 μονάδες, ο Nasdaq χάνει 0,59%, στις 22.806,035 μονάδες, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 10,39% στις 46.529,19 μονάδες.

Η Oracle οδήγησε σε πτώση τις μετοχές τεχνολογίας, μετά από δημοσίευμα της The Information που ανέφερε ότι η εταιρεία καταγράφει πολύ χαμηλότερα περιθώρια κέρδους στις δραστηριότητες cloud από ό,τι εκτιμούν οι αναλυτές, ενώ φέρεται να χάνει χρήματα από ορισμένες συμφωνίες ενοικίασης τσιπ Nvidia. Οι μετοχές της Oracle υποχώρησαν πάνω από 5%, οδηγώντας τον Nasdaq στο χαμηλότερο σημείο της συνεδρίασης.

«Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις κεφαλαιακές δαπάνες και τη διασφάλιση ότι διαθέτεις την τεχνολογία που χρειάζεσαι για να αυξήσεις τα κέρδη σου σε αυτόν τον νέο τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε στο CNBC ο επικεφαλής στρατηγικής αγοράς της Ameriprise, Anthony Saglimbene. «Κάποια στιγμή, οι επενδυτές θα εξετάσουν πόσα χρήματα δαπανώνται και θα αναρωτηθούν ποια είναι η απόδοση της επένδυσης».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «δεν σημαίνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται σε φούσκα. Πιθανότατα όμως υπάρχει περιθώριο για μια μικρή επαναφορά των προσδοκιών, ιδίως όσον αφορά τα αποτελέσματα και την κερδοφορία από το τεράστιο κεφάλαιο που επενδύεται αυτή τη στιγμή».

Οι ελπίδες ότι η κυβέρνηση θα επαναλειτουργούσε τη Δευτέρα διαψεύστηκαν, καθώς η Γερουσία απέτυχε για πέμπτη φορά να εγκρίνει το νομοσχέδιο της Βουλής των Αντιπροσώπων για τη χρηματοδότησή της έως τις 21 Νοεμβρίου. Η ψηφοφορία διεξήχθη κατά βάση με κομματικά κριτήρια, ενώ τουλάχιστον οκτώ Δημοκρατικοί θα πρέπει να στηρίξουν τους Ρεπουμπλικάνους ώστε να εξασφαλιστούν οι 60 ψήφοι που απαιτούνται για την προώθηση της νομοθεσίας.