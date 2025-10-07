Ας μη ξανακάνουμε τα ίδια λάθη

Οι Κύπριοι συνέλληνες φαίνεται πως ξεχνούν ότι έχασαν το 1/3 του νησιού τους. Τη δεκαετία του ’60, με τον Μακάριο, παρίσταναν τους αδέσμευτους και προσέγγισαν την ΕΣΣΔ, κάνοντας τους δυτικούς να ανησυχήσουν για την ύπαρξη μιας νέας Κούβας στη Ν.Α. Μεσόγειο.

Το ’73 η Χούντα του Ιωαννίδη αφελώς πίστεψε πως είχε το πράσινο φως από τις ΗΠΑ προκειμένου να ανατρέψει τον Μακάριο και να εγκαθιδρύσει στο νησί μια φιλοδυτική δικτατορία υπό τον Ν. Σαμψών.

Το πραγματικό πράσινο φως, όμως, να παρέμβει και να αποτρέψει τη σοβιετική επιρροή στο νησί, φαίνεται πως το είχε η Τουρκία, η οποία παρενέβη και έθεσε υπό κατοχή το 1/3 του νησιού με πρόσχημα την προστασία της τουρκικής μειονότητας.

Βάση έχει και η ερμηνεία πως τις εξελίξεις αυτές υποστήριξε και η εξωτερική πολιτική της Σοβιετίας, προκειμένου να προκαλέσει ρήγμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και μέσω αυτού στη Ν.Α. πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Το κόστος που πλήρωσε και συνεχίζει να πληρώνει η Κύπρος από την τουρκική εισβολή και κατοχή είναι τεράστιο.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της Κύπρου τις τελευταίες δεκαετίες είναι η είσοδος στην ΕΕ, κάτω από τη μύτη της Τουρκίας, που πιάστηκε στον ύπνο, χάρη στις μεθοδεύσεις της τότε πολιτικής ηγεσίας της, αλλά και το κύρος της κυβέρνησης Σημίτη στην Ευρώπη.

Η ενεργειακή διασύνδεση της Κύπρου με τα δίκτυα της ΕΕ, από τη μία πλευρά θα εξασφαλίσει φθηνότερη ενέργεια στους κατοίκους και την οικονομία, και από την άλλη θα ισχυροποιήσει γεωπολιτικά τη θέση του νησιού, φέρνοντάς το πιο κοντά στην Ελλάδα και την ΕΕ και περιορίζοντας την επιρροή της Τουρκίας.

Υπάρχει, ωστόσο, μια μερίδα Κυπρίων που αντιτίθεται στην ενεργειακή διασύνδεση. Της μερίδας αυτής πρωτοστατούν επιχειρηματικά συμφέροντα που κερδίζουν από τις υψηλές τιμές. Τα συμφέροντα αυτά χρησιμοποιούν πολιτικούς, οι οποίοι προβάλλουν εμπόδια με επιχειρήματα όπως οι αντιδράσεις της Τουρκίας στη διασύνδεση.

Οι ίδιοι αν γίνει η διασύνδεση, θα χάσουν τα τεράστια κέρδη που αποκομίζουν σήμερα. Πρόκειται για συμφέροντα που κερδίζουν από τις ΑΠΕ και τις μονάδες βάσης που κρατούν το δίκτυο σταθερό και καταναλώνουν πετρέλαιο. Τους στοιχίζει η παραγωγή κιλοβατώρας 5-7 σεντς και, λόγω ενεργειακής απομόνωσης, την πουλούν στους καταναλωτές 25 με 30.

Με τέτοια περιθώρια, πολλοί θα ήταν πρόθυμοι ακόμη και να «τουρκέψουν».

Η ιστορία άλλωστε είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Οι Οθωμανοί βρήκαν μικρότερες αντιστάσεις στην Άλωση και κατάληψη του Βυζαντίου λόγω της απροθυμίας πολλών να αντισταθούν. Κάποια συμφέροντα της εποχής προτιμούσαν την οθωμανική προστασία στη Ν.Α. Μεσόγειο παρά τον ανταγωνισμό των Βενετών και Γενουατών.

Με την επιλογή αυτή κάποιοι πλούτισαν, αλλά ο ελληνισμός έχασε την ευκαιρία να βιώσει τον Διαφωτισμό και να ξεφύγει από τη διανοητική προϊστορία μερικούς αιώνες νωρίτερα.

Το κόστος αυτό το πληρώνουμε ακόμη...

Ας μη ξανακάνουν τα ίδια λάθη οι Κύπριοι συνέλληνες.

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

1) Περί σπουδών (και όχι μόνο)

Κύριε Στούπα, καλημέρα. Παρακολουθώ τακτικά την στήλη σας. Αφορμή για το μήνυμα αυτό αποτελεί μια συζήτηση που είχα

πρόσφατα με έναν γνωστό μου. Ο άνθρωπος αυτός εργάζεται σκληρά για το μεροκάματο και είναι απολύτως αξιοπρεπής (και ψηφοφόρος της ΝΔ) συνεπώς δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητώ τα λεγόμενα του. Μου μετέφερε μία κουβέντα που είχε με την (μοναδική πιά) τοπική μας βουλευτή. Όταν της έθεσε το ερώτημα, γιατί να κλείνουν τοπικά παραρτήματα του πανεπιστημίου

(τα οποία είχαν πρώτο-λειτουργήσει επί ΣΥΡΙΖΑ) μια και είναι διέξοδος για κάποιους γονείς που δεν έχουν αλλιώς την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν τα παιδιά τους σε άλλη πόλη, η απάντηση που πήρε ήταν πως «δεν χρειάζεται να σπουδάζουν και όλα τα παιδιά πια.» Και όταν την ρώτησε , γιατί τότε η ίδια έστειλε τους γιούς της να σπουδάσουν στην Κύπρο, η απάντηση ήταν «ε, εμείς έχουμε και μία οικονομική επιφάνεια.» Αυτή είναι η νοοτροπία κάποιας που εκλέγεται σε ένα νομό που δίνει στο κόμμα της πάνω από 50% σε κάθε εκλογές και άρα έχει δεμένο τον γάιδαρο. Ταυτόχρονα μιλάμε για ένα νομό που αργοπεθαίνει, με ραγδαία μείωση πληθυσμού και μηδενικές επενδύσεις. Πρώτη φορά αρχίζω να προβληματίζομαι για το τι θα ψηφίσω στις επόμενες εκλογές.

Ένας μακροχρόνια άνεργος...

Απάντηση: Η απάντηση της βουλευτού είναι αγενής και ανεπίτρεπτη. Οι βουλευτές όμως δεν διορίζονται, ψηφίζονται. Στο χέρι σας λοιπόν είναι να την τιμωρήσετε.

Όσο για την κατάργηση κάποιων περιφερειακών πανεπιστημίων, τη βρίσκω σωστή. Έχει κανένα νόημα να λειτουργούν πανεπιστήμια με φοιτητές που έγραψαν κάτω από τη βάση και τα πτυχία που θα λάβουν να μην έχουν καμιά αξία στην αγορά εργασίας;

Τέτοιες σχολές δημιουργούν στου γονείς μια ψευδαίσθηση πως τα παιδιά του σπουδάζουν, ενώ στην πραγματικότητα αναβάλουν την είσοδο στην αγορά εργασίας ή δεν του προσφέρουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν κάποια επαγγελματική εξειδίκευση.

Υ.Γ.: Πώς επιτρέπετε στον εαυτό σας να παραμένει μακροχρόνια άνεργος σε μια εποχή που υπάρχει τεράστια έλλειψη εργατικού δυναμικού σε όλα τα επίπεδα της πυραμίδας;

2) Ελλάς-Τουρκία

Αγαπητέ κ. Στουπα,

Οι δηλώσεις του κ. Φιντάν, πρώην αρχικατάσκοπου και νυν υπουργού εξωτερικών της Τουρκίας, στοχεύουν σαφέστατα την Ελλάδα.

Πρώτη παρατήρηση. Η Τουρκία έχει εισβάλει πριν 51 χρόνια στην Κύπρο όπου διατηρεί δύναμη περίπου 40.000 στρατιωτών. Έχει εισβάλει στο βόρειο Ιράκ και βόρεια Συρία εδώ και 12 χρόνια και παραμένει εκεί με στρατό.

Έχει τις καλύτερες σχέσεις με Αλβανία, Βοσνία, Κόσοβο και Σκόπια ( κατά τον κ. Χαρίτση η συμφωνία των Πρεσπών εξουδετέρωσε την Τουρκία να συνάψει καλές σχέσεις με τα Σκόπια. Πότε θα ξυπνήσεις κ. Χαριτση;;). Έχει εγκατασταθεί με στρατό και μισθοφόρους στην Λιβύη. Πού βλέπει ο Φιντάν οτι έχει περικυκλωθεί η Τουρκία;; Άρα είναι ένας ελιγμός για να απειλήσει την χώρα μας. Ξεκάθαρη απειλη.

Δεύτερη παρατήρηση. Η αντιπολίτευση, αρχηγοί κομμάτων και βουλευτές, δεν βλέπουν την πραγματική Τουρκία και ζητούν αλλαγή πολιτικής και πλεύσης από την Ελλάδα.

Άλλοι είναι κατά της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων μας και της αποτρεπτικής δυνατότητας μας.

Τόσο πολύ ο σκοπός τους, να ρίξουν τον Μητσοτάκη, τους τυφλώνει και τους κάνει ανίκανους να δουν την πραγματικότητα;; Αυτοί οι πολιτικοί είναι ραγιάδες και μάλλον ανθέλληνες.

ΥΓ: Μέχρι πρόσφατα οι Έλληνες δικαιωματιστές κυνηγούσαν τους Ισραηλινούς τουρίστες και ότιδηποτε είχε σχέση με Ισραήλ.

Σήμερα ζητάμε από το Ισραήλ την απελευθέρωση των 27 Ελλήνων ακτιβιστών, οι οποίοι ταξίδεψαν για την Γάζα με δική τους βούληση και ευθύνη, αλλά κατηγορούν την ελληνική κυβέρνηση. Πόσο λαϊκισμός!!!!!!

Ευχαριστώ

Β.Τ.

