Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι δείκτες στη Wall Street, καθώς η τελευταία έκθεση για τον πληθωρισμό έδειξε μεγαλύτερη του αναμενόμενου άνοδο στο κόστος χονδρικής τον περασμένο μήνα.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει πτώση κατά 0,41% στις 44.736,17 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq καταγράφει οριακές απώλειες κατά 0,05% στις 21.702,84 μονάδες.

Τέλος, ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 μειώνεται κατά 0,13% στις 6.457,95 μονάδες.

Οι βασικοί δείκτες διολίσθησαν μετά την ανακοίνωση του δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) για τον Ιούλιο, που έδειξε ότι μια μείωση επιτοκίων από τη Fed δεν είναι καθόλου δεδομένη.

Οι τιμές χονδρικής αυξήθηκαν 0,9% σε μηνιαία βάση, πολύ περισσότερο από το 0,2% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Dow Jones. Ο δείκτης είχε παραμείνει αμετάβλητος τον Ιούνιο. Οι τιμές χονδρικής συχνά αποτελούν προπομπό για τις τιμές καταναλωτή.

Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές δεν έδωσαν μεγάλη σημασία στο νούμερο αυτό, καθώς η έκθεση έδειξε ότι η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε άλμα στο κόστος «διαχείρισης χαρτοφυλακίων» και στις αερομεταφορές. Χωρίς αυτούς τους παράγοντες, τα στοιχεία θα ήταν πολύ πιο κοντά στις εκτιμήσεις.

«Φαίνεται αρκετά ξεκάθαρο σε αυτό το σημείο ότι αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει τη Fed από μια νέα μείωση ή να την ωθήσει σε έναν κύκλο μειώσεων», δήλωσε ο Σκοτ Λάντνερ, επικεφαλής επενδύσεων στην Horizon Investments.

«Νομίζω ότι οι περισσότεροι λένε απλά: ναι, δεν ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για τον PPI — σίγουρα όχι αυτό που θέλεις να δεις. Αλλά θα θέλουμε να δούμε μερικά τέτοια στοιχεία ακόμη πριν σκεφτούμε σοβαρά ότι μπαίνουμε σε ένα περιβάλλον επανεπιτάχυνσης του πληθωρισμού, κάτι που πραγματικά μπορεί να βγάλει τη Fed εκτός πορείας».