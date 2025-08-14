Η αμερικανική οικονομία, που φαινόταν να σταθεροποιείται ομαλά, δέχθηκε ξαφνικό «ταρακούνημα» από τις αυξήσεις τιμών στη χονδρική αγορά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Quartz, ο τελευταίος Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) δείχνει άνοδο 0,9% σε σχέση με τον Ιούνιο - τριπλάσια από τον ρυθμό που ανέμεναν οι οικονομολόγοι - και ώθησε τον ετήσιο ρυθμό χονδρικού πληθωρισμού στο 3,3% από 2,4% τον Ιούνιο, σηματοδοτώντας μια απότομη αλλαγή στο αφήγημα μετά από μήνες φαινομενικά σταθεροποιημένων στοιχείων.

Η έκθεση του Ιουλίου αποτελεί το πιο σαφές μέχρι στιγμής σημάδι ότι ο πληθωρισμός, που θεωρείτο πως ακολουθεί πτωτική πορεία, εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική ένταση.

Αυτός ήταν ο ταχύτερος μηνιαίος ρυθμός ανόδου του PPI εδώ και πάνω από τρία χρόνια, αντίστοιχος με τα άλματα που είχαν καταγραφεί στα μέσα του 2022, όταν οι μεταπανδημικές πιέσεις στην προσφορά και οι ενεργειακοί κραδασμοί εξακολουθούσαν να επηρεάζουν την οικονομία.

Οι τιμές των υπηρεσιών εκτινάχθηκαν κατά 1,1%, με κινητήριους παράγοντες την αύξηση του κόστους στο χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, τη διαχείριση χαρτοφυλακίων, τα ξενοδοχεία και τις μεταφορές εμπορευμάτων.

Οι τιμές των αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,7%, με δυσανάλογες ανόδους στα φρέσκα και αποξηραμένα λαχανικά — σχεδόν +39% — καθώς και σε κρέατα, αυγά, ντίζελ και καύσιμα αεροσκαφών.

Ακόμη και ο «δομικός» δείκτης που προτιμά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (εξαιρώντας τρόφιμα, ενέργεια και εμπορικές υπηρεσίες) κατέγραψε ισχυρή μηνιαία αύξηση 0,6%, δείχνοντας ότι η πίεση δεν προέρχεται μόνο από ασταθείς κατηγορίες.

Κατηγορίες που εκτίθενται σε δασμούς, όπως τα μηχανήματα και ορισμένα τρόφιμα, εμφανίζουν τις πιο απότομες αυξήσεις, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ εμπορικής πολιτικής και πληθωριστικών πιέσεων.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι καταναλωτές θα επωμιστούν περίπου τα δύο τρίτα του κόστους των δασμών έως το τέλος του έτους.

Για τη Fed, η χρονική συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη. Παρότι τα στοιχεία για τον καταναλωτικό πληθωρισμό έδειξαν κάποια σταθερότητα, οι τιμές χονδρικής συχνά προαναγγέλλουν τις εξελίξεις στα ταμεία.