Πωλητήριο και στο Χρηματιστήριο Κύπρου - Στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο

Σε τροχιά ιδιωτικοποίησης έχει εισέλθει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. H κυβέρνηση έχει καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο προς ψήφιση για την πλήρη αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ που σήμερα ανήκει κατά 100% στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν θα είναι όμως μια εύκολη ψηφοφορία, καθώς πρέπει η διάταξη να ψηφιστεί από τρία τουλάχιστον κόμματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν υποψήφιοι επενδυτές, μεταξύ των οποίων και το ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά πλέον μετά την εξαγορά από τη Εuronext την υποβολή προσφοράς θα πρέπει να την αποφασίσει ο νέος μέτοχος και όχι η ελληνική κυβέρνηση.

Για το ενδεχόμενο αποκρατικοποίησης του Χρηματιστηρίου Κύπρου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο πρόεδρος του ΧΑΚ Μαρίνος Χριστοδουλίδης κατά τη διάρκεια της χθεσινής παρουσίασης του ΧΑΚ και επτά εισηγμένων εταιρειών σε αυτό σε Ελλαδίτες επενδυτές.

«Η διαδικασία αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι ένα βήμα που δεν αφορά απλώς αλλαγή ιδιοκτησιακής δομής. Αποτελεί εργαλείο για ενίσχυση της ευελιξίας, αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης, αύξηση της ανταγωνιστικότητας και αξιοποίηση νέων στρατηγικών συνεργασιών. Με αυτή την εξέλιξη, η αγορά μας θα αποκτήσει περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης, σύνδεση με νέα κεφάλαια και συμμετοχή ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών σε ένα πιο ανοιχτό χρηματιστηριακό οικοσύστημα», δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό για του για το road show του ΧΑΚ ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε: «Σήμερα στόχος μας δεν είναι απλώς η ενημέρωση για τις εξελίξεις στο ΧΑΚ και η παρουσίαση εταιρειών μας. Ερχόμαστε για να χτίσουμε νέες γέφυρες συνεργασίας, να ανοίξουμε δρόμους άντλησης κεφαλαίων και να δημιουργήσουμε έναν ισχυρότερο ενιαίο χρηματοοικονομικό χώρο Ελλάδας–Κύπρου». Ο κ. Χριστοδουλίδης περιέγραψε και τους τέσσερις άξονες στρατηγικής ανάπτυξης του ΧΑΚ: Τη διεύρυνση και εκσυγχρονισμό των αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών, την ψηφιοποίηση και τεχνολογική αναβάθμιση, για ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση, την ενίσχυση της διαφάνειας και της εποπτείας, βάσει σύγχρονων ευρωπαϊκών προτύπων και τη διεύρυνση του επενδυτικού οικοσυστήματος, ώστε να ενθαρρυνθεί η προσέλκυση περισσότερων εταιρειών και επενδυτών στην Αγορά.

Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους του ΧΑΚ καθώς μοιραζόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια την κοινή πλατφόρμα συναλλαγών, το κοινό ρυθμιστικό περιβάλλον της ΕΕ καθώς επίσης και κοινά επιχειρηματικά ενδιαφέροντα και πρόσθεσε ότι προχωρούμε με τρεις συγκεκριμένες επιδιώξεις: τη διεύρυνση των διμερών επενδυτικών ευκαιριών, την ενεργή συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις, τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές και την ανάπτυξη σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων που θα εξυπηρετήσουν και τις δύο αγορές.

Με 3,3% «τρέχει» η κυπριακή οικονομία -Ποιοι κλάδοι ξεχωρίζουν

Η Κυπριακή οικονομία, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές πιέσεις, συνεχίζει να δείχνει ανθεκτικότητα και δυναμισμό. Το ΑΕΠ τρέχει με ρυθμό ανάπτυξης 3,3%, η ανεργία βρίσκεται στο 5%, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι στο 57%, η αξιολόγηση των κυπριακών ομολόγων βρίσκεται στη βαθμιδα Α, τρία σκαλιά πάνω από την επενδυτική βαθμίδα.

Ιδιαίτερη κινητικότητα παρατηρείται στους κλάδους του τουρισμού, της υγείας, της ιδιωτικής εκπαίδευσης, της έρευνας και της τεχνολογίας, της ενέργειας και των ΑΠΕ, των υπηρεσιών και της ανάπτυξης ακινήτων. Οι τομείς αυτοί δημιουργούν έδαφος γόνιμο για νέα κεφάλαια, για επενδύσεις με προοπτική και για επιχειρηματικά σχέδια που μπορούν να εξελιχθούν σε ιστορίες επιτυχίας, επισήμαναν τα στελέχη του ΧΑΚ.



Ο εταιρικός φόρος στην Κύπρο είναι στο 12,5% αλλά αναμένεται να αυξηθεί στο 15% στις αρχές του 2026, στο πλαίσιο της ευρύτερης φορολογικής μεταρρύθμισης, με ταυτόχρονη μείωση του φόρου στα μερίσματα από 17% στο 5%.

Τα μεγέθη του Χρηματιστηρίου Κύπρου

Στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου διαπραγματεύονται σήμερα 48 εταιρείες στη ρυθμιζόμενη αγορά, 15 κρατικά εταιρικά ομόλογα και 14 επενδυτικά σχέδια (funds). Στη ΝΕΑ αγορά όπου εισέρχονται start up εταιρείες και μικρομεσαίες με ιδιαίτερη δυναμική διαπραγματεύονται 51 μετοχές και 9 εταιρικά ομόλογα. Η συνολική κεφαλαιοποίηση του ΧΑΚ ανέρχεται σε 22,9 δισ. ευρώ με μέση αξία συναλλαγών από την αρχή του έτους στα 702.602 ευρώ.

Η κεφαλαιοποίηση των μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά είναι 5,46 δισ. και φτάνει τα 17,1 δισ. μαζί με τα ομόλογα. Η κεφαλαιοποίηση των μετοχών στη ΝΕΑ αγορά ανέρχεται σε 5,57 δισ. και μαζί με τα ομόλογα στα 5,82 δισ. ευρώ. Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται στο 37,98%. Από την αρχή του έτους ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έχει απόδοση 28,79%

Οι μεγαλύτερες συναλλαγές -πάνω από το 60%- γίνονται από τις 4 τράπεζες. Η Eurobank θα διαπραγματευτεί δευτερογενώς στην αγορά του ΧΑΚ και ουσιαστικά θα πάρει τη θέση της Ελληνικής Τράπεζας την οποία έχει εξαγοράσει πλήρως.

Κατά τη διάρκεια του road show παρουσιάστηκαν σε Ελλαδίτες θεσμικούς επτά εισηγμένες εταιρείες: Η τράπεζα Κύπρου, η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Πανδώρα, η εταιρεία πληροφορικής ΝΕΤinfo Plc, η εταιρεία καυσίμων Petrolina Holdings, η Εllinas Finance, η ΤΟP Kinisis Travel από τον τομέα του τουρισμού και η Αtlantic Insurance Company από τον χώρο των ασφαλειών.

Η εκπρόσωπος της Τράπεζας Κύπρου επισήμανε πως η τράπεζα θα μοιράσει ως μέρισμα το 70% των καθαρών κερδών του 2025 και τα στελέχη της Πανδώρα έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στο μικρό «Ελληνικό» που κατασκευάζουν στην Πάφο, μια επένδυση ύψους 2 δισ. ευρώ με 4.000 κατοικίες, ιατρική σχολή και χρήσεις ψυχαγωγίας και εστίασης.