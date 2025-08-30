Η Wall Street προετοιμάζεται για ένα κύμα IPOs τον Σεπτέμβριο, με αιχμή την Klarna Group Plc, δημιουργώντας προσδοκίες για ένα από τα πιο δραστήρια φθινόπωρα των τελευταίων ετών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Klarna, εταιρεία ψηφιακών πληρωμών, επικαιροποίησε στις 15 Αυγούστου το αίτημά της προς την SEC με τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα, στέλνοντας μήνυμα ότι είναι έτοιμη για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Το Bloomberg είχε αναφέρει τον Ιούλιο ότι η εταιρεία προετοιμαζόταν για την επανεκκίνηση της «παγωμένης» IPO της πιθανώς από τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, εταιρείες όπως η Gemini Space Station Inc., το crypto ανταλλακτήριο των Γουίνκλεβος και η fintech Figure Technology Solutions Inc. έχουν επίσης καταθέσει επικαιροποιημένα έγγραφα για δημόσια εγγραφή.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της SEC, οι εταιρείες πρέπει να περιμένουν 15 ημέρες μετά την κατάθεση για να ξεκινήσουν επίσημα την προώθηση, τοποθετώντας Gemini και Figure σε θέση εκκίνησης αμέσως μετά την αργία του Labor Day, την 1η Σεπτεμβρίου.

Στις καταθέσεις του Αυγούστου περιλαμβάνονται ακόμη η Legence Corp. με στήριξη της Blackstone, η αλυσίδα καφέ Black Rock Coffee Bar Inc. και η εταιρεία λογισμικού μεταφορών Via Transportation Inc.

Εάν και οι έξι αυτές εταιρείες δρομολογήσουν τις δημόσιες εγγραφές τους μέσα στο μήνα, θα σημειωθεί μία από τις πιο «γεμάτες» περιόδους για σημαντικά deals από τα τέλη του 2021, όταν τα IPOs βρίσκονταν σε έξαρση.

Τον Ιανουάριο, πέντε αμερικανικές δημόσιες εγγραφές άντλησαν πάνω από 100 εκατ. δολάρια την εβδομάδα, με κορυφαίο το ντεμπούτο των 572 εκατ. δολαρίων της Smithfield Foods Inc.

Η ουρά υποψηφίων IPOs στις ΗΠΑ είναι από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Η JPMorgan Chase συνεργάζεται με περίπου 30 εταιρείες που είτε έχουν καταθέσει αιτήσεις είτε αξιολογούν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Με τις αργίες και τις διακοπές, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος θεωρούνται κρίσιμοι μήνες για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων.

Νεότερες προσθήκες στη λίστα περιλαμβάνουν την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Netskope Inc., την e-commerce Pattern Group Inc., τη WaterBridge Infrastructure LLC με στήριξη Five Point και την StubHub Holdings Inc., οι οποίες έχουν επικαιροποιήσει ή καταθέσει φάκελο και ενδέχεται να ξεκινήσουν τη διαδικασία δημόσιας εγγραφής από τις 8 Σεπτεμβρίου.

Το κύμα IPOs δημιουργεί ένα δυναμικό επενδυτικό περιβάλλον, σηματοδοτώντας πιθανή αναζωπύρωση της Wall Street μετά μια περίοδο σχετικής αδράνειας.